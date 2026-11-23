На Алкарас му липсва Синер: Всички знаем колко е важен за тениса

Карлос Алкарас триумфира на Финалите на АТР за 2026 година, след като надигра Александър Зверев в директния спор за трофея. Испанецът направи впечатляваща серия в Торино, завоювайки титлата без нито един загубен сет през цялата седмица. По този начин роденият в Мурсия тенисист взе реванш за миналогодишното си поражение в същата фаза срещу големия си съперник Яник Синер, когато отстъпи заради здравословни проблеми.

Въпреки че отново изпитваше известен физически дискомфорт в крака, Алкарас успя да стигне до върха в отсъствието на Синер, който е извън игра поне до началото на 2027 година. Пред испанеца сега предстои последното голямо предизвикателство за сезона – битката за Купа „Дейвис“ с националния отбор на Испания.

Преди да отпътува за Болоня, шампионът от Торино изрази своята подкрепа към италианския си колега. Синер не е играл от 13 юли, когато бе финалът на „Уимбълдън“, след като бе принуден да пропусне остатъка от състезателната година заради непреминаваща травма в коляното.

Контузията на Синер, съчетана с четиримесечното отсъствие на Алкарас заради проблем с дясната китка, доведе до рядко срещана пауза в съперничеството им. Двамата не са се засичали на турнир от надпреварата от сериите „Мастърс 1000“ в Монте Карло през април, когато Синер спечели титлата във финалния сблъсък помежду им.

Липсата на срещи между двамата водещи тенисисти на планетата се усеща осезаемо в тура. В интервю за SuperTennis TV изрази съжалението си от създалата се ситуация:

„Честно казано, голяма загуба е, че Яник не е тук. Всички знаем колко е важен той не само за Италия, но и за целия тенис. Наистина много ни липсва. Не съм го виждал от април, когато се контузих – мина страшно много време. Нямам търпение отново да го видя здрав и в оптимална форма на корта. Желая му бързо възстановяване и съм убеден, че ще се завърне още по-силен.“

През 2025 година двамата съперници премериха сили цели шест пъти, докато през настоящия сезон успяха да се срещнат едва веднъж. Междувременно Алкарас е насочил поглед и към второто място в световната ранглиста на АТР, което в момента се държи именно от италианеца.

Големите очаквания са свързани с 2027 година и надеждата двамата да избегнат нови контузии. Възстановяването на Синер обаче остава несигурно. В Италия дори се споменава възможността за хирургическа интервенция, което би отложило завръщането му и би поставило под въпрос участието му на Откритото първенство на Австралия след по-малко от два месеца.

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