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Загуба за Елизара Янева на двойки на WTA 125 в Курмайо

  • 29 окт 2026 | 16:30
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Загуба за Елизара Янева на двойки на WTA 125 в Курмайо

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WТА 125 в Курмайо (Италия) с награден фонд 115 хиляди евро.

19-годишната пловдивчанка и Анастасия Соболиева (Украйна) отстъпиха пред водачките в схемата от САЩ Катрин Харисън и Далейна Хюит с 1:6, 6:2, 5-10 за малко над час на корта.

След като и двата дуета си размениха по един сет, срещата трябваше да се реши в дълъг тайбрек до 10 точки. В него Янева и Соболиева поведоха с 5:4, но загубиха шест поредни точки и бяха елиминирани от надпреварата.

Другата българка в турнира на двойки Росица Денчева ще играе утре на полуфиналите с Енола Киеза (Италия) срещу поставените под номер 2 Маделейн Брукс (Великобритания) и Лиса Заар (Швеция).

Утре Елизара Янева ще продължи участието си в надпреварата на сингъл срещу победителката от двубоя между четвъртата поставена Лукреция Стефанини (Италия) и Айла Аксу (Турция).

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