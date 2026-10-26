Елизара Янева дебютира в Топ 140, Росица Денчева с нов рекорд

Първата ракета на България Елизара Янева записа поредно рекордно постижение в кариерата си, след като официално дебютира в Топ 140 на световната ранглиста на WTA. 19-годишната пловдивчанка се изкачи с три места и вече заема върховата за нея 139-а позиция с актив от 517 точки.

Положителните новини за българския женски тенис не спират дотук. Втората ни ракета Росица Денчева затвърждава силната си форма и запазва позициите си сред първите 200 на планетата, изкачвайки се с две места до рекордното за нея №195 с 392 точки..

Голямото предизвикателство в Курмайор

Още тази седмица двете най-големи надежди на родния тенис излизат на корта в основната схема на престижния турнир от сериите WTA 125 в Курмайор, Италия. Жребият отреди Янева да стартира кампанията си срещу представителката на домакините Джесика Пиери, докато Денчева ще премери сили с чехкинята Габриела Кнутсон.

Масов скок за родните представителки

Седмицата се оказва изключително успешна за целия български лагер, като няколко състезателки отчитат сериозен прогрес в подредбата: Лидия Енчева напредна с пет места до №324, Лиа Каратанчева прескочи девет места и е №378, а Виктория Томова подобри своята позиция с осем места и е №380.

Най-прогресиращите българки през тази седмица са Изабелла Шиникова и Уляна Храбавец. Двете напреднаха с по 10 позиции и вече се намират съответно под №430 и №755 в света.

На другия полюс Денислава Глушкова се срина с 23 места и вече е №472, а Гергана Топалова отстъпи с 19 и понастоящем е №557.

За разлика от сериозните размествания при българките, в челото на класацията е спокойно. Лидер в световната ранглиста остава Елена Рибакина. Веднага след нея в Топ 5 се нареждат Арина Сабаленка, Мира Андреева, Джесика Пегула и Кори Гоф. Елина Свитолина е шеста, а Каролина Мухова държи седмата позиция. Ига Швьонтек се изкачи с едно място до №8, измествайки Линда Носкова, а Марта Костюк затваря Топ 10.

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