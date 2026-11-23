Щастливият Алкарас: През цялата година се стремях към този трофей

Карлос Алкарас не скри огромната си радост след спечелването на Финалите на ATP за първи път в кариерата си. Испанецът победи Александър Зверев с 6:2, 7:6(7) във финала в Торино и се присъедини към изключително престижна компания в историята на тениса.

23-годишният Алкарас стана едва четвъртият тенисист след Андре Агаси, Роджър Федерер и Новак Джокович, който е печелил и четирите турнира от Големия шлем, както и заключителния турнир на осемте най-добри през сезона. След двубоя испанецът призна, че този трофей е бил сред основните му цели през последните години.

„Тази титла означава изключително много за мен, моя екип и семейството ми. Те знаят колко важен беше този турнир. Всичко, което правихме през годината, беше насочено към това да се класираме за него. Това беше една от основните ни цели още от началото на сезона“, заяви Алкарас.

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„Няма да кажа провал след провал, но година след година имаше загуби и не успявах да постигна целта си. Миналата година бях много близо. Този път пристигнахме с огромно желание и амбиция. След толкова трудна седмица, както физически, така и психически, да завършим по този начин е нещо невероятно", сподели испанецът.

„Невероятно е името ми да стои редом до тези легенди. Трудно е да го опиша с думи. Много сме щастливи, че постепенно записваме имената си в различни рекорди и ставаме част от историята на тениса. Изпитвам огромно уважение към тези трима тенисисти и искаме още успехи“, подчерта Алкарас.

Триумфът в Торино беше още по-специален заради физическите проблеми, с които Карлитос трябваше да се справя по време на турнира. Той разкри, че е преминал медицински изследвания заради болки в левия крак, а несигурността около състоянието му е създала допълнително напрежение.

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„Изследванията показаха добри резултати и успяхме да продължим да се състезаваме. Оттеглянето не беше вариант, който обсъждахме, но не знаехме как тялото ми ще реагира през следващите дни. Трябваше да бъдем подготвени за всичко. Именно тази несигурност направи седмицата малко по-трудна от очакваното", обясни Алкарас.

Въпреки физическите затруднения той потвърди, че възнамерява да участва и във финалната фаза на Купа „Дейвис“, където ще се присъедини към националния отбор на Испания.

„Купа „Дейвис“ е много важна за мен. Ще отида в Болоня и ще направя всичко възможно да се възстановя максимално добре, за да помогна на отбора. Очаквам с голямо желание тази седмица“, заяви шампионът.

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Снимки: Gettyimages