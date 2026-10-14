Елизара Янева се класира за четвъртфиналите в Майорка

Най-добрата българска тенисистка Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите WТА 125 в Майорка (Испания) с награден фонд 125 хиляди евро.

19-годишната пловдивчанка, която е поставена под номер 7, постигна убедителна победа срещу 210-ата в света Карол Моне (Франция) с 6:2, 6:2 за 78 минути на корта.

Янева загуби по две от подаванията си в двата сета, но и от своя страна осъществи по четири пробива, за да си осигури място в четвъртфиналната фаза на надпреварата, където нейна съперничка ще бъде Франческа Курми (Малта).

С тази победа Елизара Янева заработи 27 точки за ранглистата на WТА, в която през тази седмица заема рекордното за кариерата си 146-о място.

Другата българка в турнира поединично Лидия Енчева ще играе по-късно днес срещу водачката в схемата Юлия Грабер (Австрия).

Янева ще стартира и в надпреварата на двойки днес заедно с Анастасия Соболиева (Украйна) срещу участващите с "уайлд кард" германки Нома Ноха Акуге и Жоел Лили Софи Стюр.

Също при дуетите българката Лиа Каратанчева и Естел Кашино (Франция) ще започнат срещу водачките в схемата Ивон Кавайе-Реймерс (Испания) и Лаура Пигоси (Бразилия).

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