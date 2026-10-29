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Елизара Янева достигна до 1/4-финалите в Курмайо, Росица Денчева е полуфиналистка на двойки

  • 29 окт 2026 | 02:09
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Елизара Янева достигна до 1/4-финалите в Курмайо, Росица Денчева е полуфиналистка на двойки

Първата ракета на България при жените Елизара Янева достигна до четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WТА 125 в Курмайо (Италия) с награден фонд 115 хиляди евро. 19-годишната пловдивчанка победи третата поставена Оксана Селехметева (Испания) с 6:3, 3:6, 6:3 за час и 54 минути на корта.

Янева спечели три поредни гейма от 3:3 до 6:3, за да затвори първия сет, а във втората част поведе с 3:2, но загуби четири гейма подред и допусна изравняване в общия резултат. Така се стигна до решаващ сет, в който Селехметева поведе с 3:1 след ранен пробив, но Янева спечели следващите пет гейма и затвори срещата.

Елизара Янева преодоля първия кръг на WТА 125 в Курмайо
Елизара Янева преодоля първия кръг на WТА 125 в Курмайо

Следващата съперничка на българката ще бъде победителката от двубоя между поставената под номер 8 Сусан Бандеки (Швейцария) и Елса Жакмо (Франция).

Победата донесе на Елизара Янева 27 точки за ранглистата на WТА на сингъл, в която през тази седмица заема рекордното в кариерата си 139-о място.

Елизара Янева дебютира в Топ 140, Росица Денчева с нов рекорд
Елизара Янева дебютира в Топ 140, Росица Денчева с нов рекорд

В турнира на двойки друга националка - Росица Денчева и Енола Киеза (Италия) се класираха за полуфиналите след успех срещу Сусан Бандеки (Швейцария) и Лиса Пигато (Италия) със 7:6(7), 2:6, 10-7 за час и 37 минути.

Денчева и Киеза се нуждаеха от четири сетбола в тайбрека за първата част, а във втората допуснаха три пробива и така мачът трябваше да се реши в дълъг тайбрек до 10 точки. В него тандемът на българката поведе с 8:5, допусна два минипробива, но с два такива на свой ред си осигури победата.

Денчева отпадна на старта на турнир в Италия
Денчева отпадна на старта на турнир в Италия

Съпернички на двете в спор за място на финала ще бъдат победителките от двубоя между вторите поставени Маделейн Брукс (Великобритания)/Лиса Заар (Швеция) и Адриен Над (Унгария)/Сапфо Сакелариди (Гърция).

С този успех Денчева заработи 49 точки за ранглистата на WТА при дуетите, в която е с най-висока позиция сред българките - 210-а в света.

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Снимки: Imago

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