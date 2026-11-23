Елизара Янева с ново рекордно класиране

Нов връх в своята кариера отбеляза най-добрата българска тенисистка Елизара Янева. Националката за "Били Джийн Кинг Къп" се изкачи със седем места в световната ранглиста и от днес е на рекордната за нея 135-а позиция актив от 577 точки.

В неделя Янева спечели най-голямата титла в кариерата си, триумфирайки на турнира по тенис на твърди кортове в Търнава (Словакия) с награден фонд 60 хиляди долара. Поставената под номер 1 в схемата българка победи на финала Мика Стойсавлевич (Великобритания) със 7:6(1), 6:3 след час и 44 минути игра.

19-годишната Елизара направи впечатляващ скок в световния тенис при жените през настоящия сезон, след като започна годината под номер 365.

Втората ракета на България Росица Денчева прогресира с една позиция до №201 с актив от 387 точки.

Лидия Енчева се изкачи с три места до №311 с 221 пункта на сметката й.

Сривът при Викторя Томова-Трайчева обаче се задълбочава. Тя падна с пет места и вече е №388 със 160 точки.

В топ 10 няма размествания. На върха остава Елена Рибакина с 8099 точки, следвана от Мира Андреева със 7806 и Арина Сабаленка с 6685 точки.

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