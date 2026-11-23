Лек спад за Григор Димитров, рекордно класиране за Иван Иванов

Григор Димитров записа леко отстъпление в световната ранглиста. Първата ракета на България в мъжкия тенис отстъпи с едно място и вече е под №136 в класацията на АТР с актив от 422 точки.

С едно място надолу е и вторият по ранкинг българин Пьотр Нестеров, който се смъкна на 284-та позиция с актив от 196 точки, а Димитър Кузманов се изкачи с едно място до №368 със 139 точки на сметката му.

В същото време 18-годишният Иван Иванов записа ново рекордно класиране. Шампионът на Уимбълдън и US Open при юношите за 2025 година прогресира с шест места и вече е №452 с актив от 101 точки.

В топ 10 има една промяна. Французинът Артур Фис се изкачи на рекордната за него шеста позиция, измествайки от нея италианеца Флавио Коболи.

№1 в света остава германецът Александър Зверев с актив от 10 350 точки, следван от италианеца Яник Синер със 7950 и шампиона от Финалите на АТР в Торино Карлос Алкарас (Испания) със 7600 точки.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google