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Елизара Янева отпадна на четвъртфиналите в Майорка

  • 16 окт 2026 | 16:52
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Елизара Янева отпадна на четвъртфиналите в Майорка

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей от сериите WTA 125 в Майорка (Испания) с награден фонд 100 000 долара.

Поставената под №7 в схемата Янева отстъпи с 1:6, 6:4, 4:6 пред Франческа Курми (Малта) след час и 45 минути игра.

Първата ракета на България заработи 27 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема 146-о място. Благодарение на силното си представяне в Майорка Янева ще постигне ново рекордно класиране в световната ранглиста.

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