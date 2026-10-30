Ираола преди сблъсъка с Арсенал: Твърде рано е да се гледа класирането, Собослай и Муньос имат шанс

Мениджърът на Ливърпул Андони Ираола разкри, че Доминик Собослай и Виктор Муньос, които пропуснаха последите три мача заради контузии, вероятно ще бъдат на разположение за голямото дерби в неделя. Последните два шампиона излизат един срещу друг на “Анфийлд”, където Арсенал няма победа за първенството от 2012 година насам.

"Мисля, че Собослай и Муньос имат шанс за неделя, но все пак има още два дни.

Твърде рано е да се гледа към класирането. Ще бъде труден мач. С Арсенал се познаваме много добре и трябва да бъдем готови. Очаква ни тежък мач, но добрата атмосфера ще ни помогне. Надявам се, че ще бъдем на нужното ниво. Все още е едва октомври, така че гледаме мач за мач. Винаги казвам, че едва след като сме играли срещу всеки съперник поне веднъж, можем да започнем да обръщаме внимание на класирането. Ние се подобряваме и развиваме.

Микел Артета? Напоследък на скамейката на противника често виждам стари приятели. Знам, че ни чака труден двубой, така че трябва да покажем най-доброто от себе си. Могат ли феновете да мечтаят? Хубаво е, че имат очаквания и вярват, че можем да победим. Но ако питате мен – все още е твърде рано", заяви испанецът на днешната си пресконференция.

Andoni Iraola on facing Arsenal: “It will be a tough game. We know Arsenal are very good, they know each other very well and we have to be ready. “A good atmosphere will help on Sunday and I hope we can be at the level. “I know Mikel will give us a tough game, so we have to be at our best.” 🔴 #LFC — AS (@Anfield_Sector) October 30, 2026

Дикато беше мениджър на Борнемут, Ираола постигна три победи срещу Арсенал в последните четири мача, в които се е изправял срещу този съперник. Испанецът обаче не смята, че това има значение в момента, защото отборите са различни и използват различни оръжия, когато се изправят срещу такъв съперник.

"С Борнемут постигнахме добри резултати срещу Арсенал, но това е различен отбор, различна група играчи, така че не можем да приложим същия подход. Разполагаме с други инструменти – става въпрос за печелене на двубои, игра във въздуха, ситуации при статични положения, микробитките по терена и неща от този род. Смятам, че има причина Арсенал да е шампион, те се намират в добра форма и това ще бъде сериозно предизвикателство за нас.

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Победите помагат много. Хубаво е, че спечелихме пет мача поред, макар че само два от тях са в първенството. Знаем, че трябва да се подобрим значително, но е много по-приятно, когато този процес протича на фона на победи. Усещам ли енергията на „Анфийлд“? Не става въпрос само за победите. На “Анфийлд“ всеки усеща кога отборът се раздава докрай и когато всички влагат максимума от себе си. Феновете ни ще бъдат там, за да подкрепят отбора. Те ни помагат изключително много.

В крайна сметка всичко опира до това да създадем повече положения – съперникът се справя добре в защита, ние се намираме в добра форма, всяка възможност е ценна, а случващото се в наказателното поле е от решаващо значение", добави Ираола.

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