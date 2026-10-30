Пол Мърсън: Ливърпул трябва задължително да победи Арсенал, за да бъде в битката за титлата

В редовния си коментар за „Скай Спортс“ анализаторът Пол Мърсън изрази мнение, че Ливърпул няма право на грешка в предстоящото дерби срещу Арсенал на „Анфийлд“, ако иска да запази реални шансове за триумф във Висшата лига.

Селекцията на Андони Ираола посреща шампионите в неделя от 18:30 часа българско време. Преди сблъсъка мърсисайдци изостават с шест точки от лидерите Арсенал и Манчестър Сити. В кариерата си начело на Борнемут Ираола успя да запише три успеха срещу водения от Микел Артета тим в последните им четири срещи, но вече допусна домакинска загуба от Сити по-рано този месец. Ливърпул влиза в мача след пет поредни победи, докато лондончани са в серия от шест двубоя без загуба.

Според Мърсън тимът на Ливърпул започва да намира верния ритъм, но този мач се явява задължителен за печелене:

„Ако Ливърпул иска да участва в надпреварата за титлата, победата в неделя е без алтернатива. При неуспех те ще останат на поне шест точки назад, а им предстои и гостуване на стадион „Емиратс“. В такава ситуация се надяваш Арсенал да загуби два мача, докато ти не сбъркаш нито веднъж. Като се има предвид, че Ливърпул неизбежно ще губи още точки, ще се изисква Арсенал да допусне три или четири поражения до края, което е изключително много.“

🚨 ARTETA HAS A RECORD TO BREAK AT ANFIELD! Arsenal travel to Liverpool this Sunday, facing a ground where getting a result has been incredibly difficult over the years. The Gunners have struggled to leave Anfield with all three points, and that history is another challenge Mikel Arteta must address. With Arsenal chasing their ambitions this season, these are the games that send a statement. Arteta will want his players to approach this one with belief, discipline and the courage to take the game to Liverpool. Is this finally the weekend Arsenal end their Anfield hoodoo? 👀🔴⚪ — Oladipupo | AFC 🇳🇬🇬🇧 (@RajiAFC) October 30, 2026

Мърсън подчертава, че срещата е важна за домакините и в контекста на борбата за класиране в Шампионската лига. Същевременно победа за гостите би нанесла съкрушителен удар върху интригата:

„Ако Арсенал спечели срещу Ливърпул, спорът за титлата може на практика да приключи. Тогава възниква въпросът кой изобщо може да ги спре. Това е един от едва трите или четирите тежки мача за Арсенал през целия сезон — наред с гостуванията на Манчестър Сити, Челси в добра форма и коварни съперници като Брайтън и Брентфорд.“

Исторически Арсенал няма победа за първенство на „Анфийлд“ от 2012 г. насам — период, в който настоящият мениджър Микел Артета все още беше футболист на терена. Според експерта тази статистика задължава „топчиите“ да не допускат поражение, а евентуален техен успех би бил огромен психологически триумф.

Мърсън обърна внимание и на натоварения календар на Арсенал през ноември и началото на декември, заявявайки, че до 13 декември ще стане ясно дали тимът може да грабне трофея. Според него потенциалното отсъствие на Букайо Сака поради контузия е сериозно предизвикателство:

„Ако Букайо Сака пропусне този период, липсата му ще се отрази сериозно. Някои твърдят, че не е в оптимална форма, но той е играч, който всяка седмица взима правилните решения на терена.“

С оглед на очакваното наказание на Макс Дауман, тежестта в атака се очаква да падне върху Нони Мадуеке и Еберечи Езе.

„Едно е Мадуеке и Езе да се появяват за по няколко срещи и след това да получават почивка, но да бъдат натоварвани с мачове в продължение на шест до осем поредни седмици е съвсем различно изпитание. От друга страна, това може да им помогне, тъй като увереността, че ще играят постоянно, им дава свобода да разгърнат възможностите си, особено на Езе“, обобщава Мърсън.

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