Артета: Реакцията ми бе продиктувана от емоция и разочарование

Мениджърът на Арсенал Микел Артета заяви, че Деклан Райс, Рикардо Калафиори, Христос Цолис тренират с тима, а Нони Мадуеке продължава да е под въпрос и решението за него ще бъде взето едва след утрешната тренировка на тима. “Артилеристите” гостуват на Ливърпул в голямото дерби на Премиър лийг този уикенд, като всеки един от двата отбора ще иска да се доближи максимално до водача Манчестър Сити.

“Всички те тренираха днес, ще тренират утре и ако всичко е наред, ще бъдат на разположение. Все още не сме наясно дали ще можем да разчитаме на Нони Мадуеке. Това вероятно ще бъде решено, след като видим дали той ще успее да завърши утрешната тренировка”, започна испанецът.

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След това той се насочи към станалото във вторник. Тогава Арсенал допусна шокиращо отпадане от Карабао къп, след като загуби след изпълнение на дузпи от члена на Лига 2 Флийтууд. В последните минути на двубоя младият талант на тима Макс Дауман бе изгонен след остра реакция на грубо нарушение срещу себе си. Играчът получи критики от Артета веднага след напускането на терена, а “артилеристите” обжалваха наказанието му, но неуспешно.

“Реакцията ми бе продиктувана от емоцията и разочарованието, тъй като знаем какви са последствията - особено за самия Макс. Това е нещо, за което говорихме преди да излезем на терена, защото не се случва за пръв път. То ще продължи да се случва, особено предвид начин му на игра и как привлича съперниците към себе си. Трябва да го пазим, тъй като е едва на 16 години, но и трябва да сме откровени с него с него относно неговите отговорности към отбора и клуба. Говорих с него вчера и няма никакви проблеми”, заяви мениджърът.

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Снимки: Gettyimages