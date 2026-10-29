Арсенал загуби обжалването на наказанието на Дауман

Обжалването от страна на Арсенал на червения картон и наказанието на Макс Дауман бе отхвърлено. 16-годишният халф получи червен картон при шокиращата загуба от Флийтууд в Купата на лигата във вторник.

Това означава, че санкцията остава и той ще пропусне три мача. Това е втория му червен картон през този месец, след като Макс бе изгонен и по време на мач на националния отбор на Англия до 19 години.

🚨 Max Dowman will serve a THREE-MATCH suspension after Arsenal’s appeal was dismissed. ❌ The youngster will miss our Premier League clashes against Liverpool, Hull City and Newcastle United... A tough lesson for Max. 😔 https://t.co/FhCVYJQ8OQ — AFTV (@AFTVMedia) October 29, 2026

Инцидентът се случи в самия край на редовното време, точно преди тимът от Лондон да претърпи поражение след изпълнение на дузпи от четвъртодивизионния си опонент. Младокът беше отстранен от игра заради удар срещу падналия на тревата полузащитник на съперника Харисън Нийл.

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