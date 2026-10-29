Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал

Арсенал загуби обжалването на наказанието на Дауман

  • 29 окт 2026 | 20:31
  • 468
  • 0
Арсенал загуби обжалването на наказанието на Дауман

Обжалването от страна на Арсенал на червения картон и наказанието на Макс Дауман бе отхвърлено. 16-годишният халф получи червен картон при шокиращата загуба от Флийтууд в Купата на лигата във вторник.

Това означава, че санкцията остава и той ще пропусне три мача. Това е втория му червен картон през този месец, след като Макс бе изгонен и по време на мач на националния отбор на Англия до 19 години.

Инцидентът се случи в самия край на редовното време, точно преди тимът от Лондон да претърпи поражение след изпълнение на дузпи от четвъртодивизионния си опонент. Младокът беше отстранен от игра заради удар срещу падналия на тревата полузащитник на съперника Харисън Нийл.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Гари Невил призовава семейство Глейзър да продаде Манчестър Юнайтед

Гари Невил призовава семейство Глейзър да продаде Манчестър Юнайтед

  • 29 окт 2026 | 18:20
  • 1348
  • 1
Не купоните са причината за спада на нивото на Роналдиньо в Барселона, твърди Чави

Не купоните са причината за спада на нивото на Роналдиньо в Барселона, твърди Чави

  • 29 окт 2026 | 18:07
  • 2313
  • 2
Ключов халф на Наполи аут за целия ноември

Ключов халф на Наполи аут за целия ноември

  • 29 окт 2026 | 17:35
  • 1672
  • 0
Шеф на Байерн с подробности за трансфера на Майкъл Олисе

Шеф на Байерн с подробности за трансфера на Майкъл Олисе

  • 29 окт 2026 | 17:33
  • 2588
  • 2
Роналдо: “Златната топка на всички времена” принадлежи и на феновете

Роналдо: “Златната топка на всички времена” принадлежи и на феновете

  • 29 окт 2026 | 17:07
  • 7046
  • 60
Карик: Нямам нужда от ничии уверения, с Бруно заедно ще водим отбора

Карик: Нямам нужда от ничии уверения, с Бруно заедно ще водим отбора

  • 29 окт 2026 | 16:48
  • 3909
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Титаничен сблъсък Левски - Лудогорец за Купата, ЦСКА също с труден жребий

Титаничен сблъсък Левски - Лудогорец за Купата, ЦСКА също с труден жребий

  • 29 окт 2026 | 14:22
  • 51933
  • 215
Веласкес: Не можем да си мислим, че сме Реал Мадрид, да забравим токсични въпроси като този

Веласкес: Не можем да си мислим, че сме Реал Мадрид, да забравим токсични въпроси като този

  • 29 окт 2026 | 15:23
  • 22736
  • 58
Вижте жребия за 1/4-финалите на Купата - очакват ни интригуващи сблъсъци

Вижте жребия за 1/4-финалите на Купата - очакват ни интригуващи сблъсъци

  • 29 окт 2026 | 14:18
  • 15078
  • 12
Станаха ясни името и формата на новия стадион на Милан и Интер

Станаха ясни името и формата на новия стадион на Милан и Интер

  • 29 окт 2026 | 21:47
  • 42
  • 0
Дадоха само 650 билета на Левски за следващия мач, желаещите са в пъти повече

Дадоха само 650 билета на Левски за следващия мач, желаещите са в пъти повече

  • 29 окт 2026 | 11:03
  • 33944
  • 90
Ботев (Пловдив) се разплати с футболистите, изплати заплатите за септември

Ботев (Пловдив) се разплати с футболистите, изплати заплатите за септември

  • 29 окт 2026 | 07:56
  • 16855
  • 13