Собственикът на Милан: Аморим е моят Топ Гън, Скудетото е възможно и ще купуваме играчи през януари

Собственикът на Милан и ръководител на инвестиционния фонд „РедБърд“ Джери Кардинале изрази непоколебима подкрепа към старши треньора Рубен Аморим. Въпреки болезненото поражение от Болоня, босът на „росонерите“ остава убеден, че проектът се движи в правилната посока, а голямата цел остава спечелването на шампионската титла в Италия.

Кардинале, доволен ли сте от постигнатите досега резултати?

„Никога не съм доволен. Нека обясня: радвам се, когато спечелим мач, но това не означава кой знае какво. Попитайте ме дали съм щастлив, когато вдигам трофей или сме спечелили шампионската титла – тогава ще ви кажа, че наистина съм щастлив. В момента ни предстои още много работа, а освен това имаше и някои контузии, които ме карат да се чувствам неспокоен. Така че в момента съм неспокоен и постоянно мисля върху това къде можем да се подобрим. Имам задача за изпълнение и няма да спра, докато не постигнем това, което искаме. Всеки, който ме познава и е работил с мен, знае, че никога не съм доволен, докато не достигна целта си.“

Отборът продължава да се подобрява, доволен е собственикът на Милан

Предвид многобройните контузии, има ли нужда Милан от още играчи през януари?

„Трябва да продължим да подобряваме състава, тъй като през лятото не успях да направя всичко, което исках. В момента изграждаме отбора наново и макар да съм доволен от новите попълнения, от играчите, които останаха, както и от тези, с които се разделихме, вероятно ще са нужни още няколко трансферни прозореца, за да завършим процеса. Изминали сме едва една четвърт от пътя, а приоритетът е да създадем състав, който може да се справи с контузиите. Когато участваш в европейски турнири и играеш по системата на Аморим – стил с високо темпо и бързи преходи, при който всеки футболист изминава между 9 и 11 километра на мач – си длъжен да правиш ротации. Ето защо ще продължим да действаме агресивно и да се възползваме от възможностите на януарския трансферен пазар; ще продължа да подсилвам резервната скамейка. Моят стил е да действам решително и бързо. За мен е важно да получим това, което искаме – играчи, които са на нивото на Милан. Няма да прахосвам пари, но когато реша, че искам да привлека даден футболист, правя всичко по силите си, за да осъществя трансфера.“

🗣️ Cardinale spoke to Gazzetta dello Sport: "We must continue improving the squad because I was unable to do everything I wanted during the summer. We are rebuilding the team and, although I like the new arrivals, those who stayed and the players I moved on, it will probably take another couple of transfer windows to complete everything." — Milan Posts (@MilanPosts) October 30, 2026

Ще бъде ли Маркус Крьоше новият спортен директор на Милан?

„Не съм близо до обявяване на решение и не бързам. Изборът на човек, който да оглави спортното направление в клуба, е едно от най-важните решения след промените от това лято – когато освободих досегашните кадри и поех пряк контрол върху управлението на клуба. Водя разговори с Крьоше, както и с други кандидати – едни от най-добрите специалисти във футбола. Тъй като сезонът приключва през май, а трансферният прозорец отваря през юни, няма нужда от прибързване. В момента управлявам клуба пряко и това ми харесва, но не мога да продължавам така вечно, тъй като имам и друга работа. Освен това, има хора, които са много по-квалифицирани от мен. През май обаче се наложи да изградя Милан наново, от нулата, и само човек като мен би могъл да се справи с това. Сега предстои назначаването на ръководител на спортния отдел, но той ще бъде само една част от много по-сложна организационна структура. Този човек ще трябва да работи в тясно сътрудничество с мен. Ще правим всичко заедно, защото никога повече няма да предоставя управлението на клуба изцяло в ръцете на спортен директор или ръководител на спортния отдел.“

🗣️ Cardinale spoke to Gazzetta dello Sport: "I am speaking with Krösche and other people the BEST in football. With the season ending in May and the transfer window beginning in June, I do not want to rush." https://t.co/u9y4ct05uP — Milan Posts (@MilanPosts) October 30, 2026

Доволен ли сте от Аморим до момента?

„Да, и имам пълно доверие в него. Във финала на „Топ Гън“ – „моят“ филм – има една страхотна реплика: „Няма да изоставя партньора си“, казва Том Круз. А аз няма да изоставя Рубен. Той по никакъв начин не е застрашен. Ще застана плътно до него [повтаря това два пъти, с подчертан тон - б.р.]. Няма да допусна същите грешки, които направих през последните години. Той е моят треньор и ще продължим да работим заедно, докато не успеем да направим онази крачка напред в качеството на играта. Не можеш да печелиш, ако постоянно сменяш един треньор с друг. Аз лично избрах Аморим. Ако бях сгрешил, щях да си призная, но не смятам, че съм сгрешил. Той си е извадил поуки от случилото се в Манчестър Юнайтед. Наех го, защото ми обясни какви грешки са били допуснати там. Той притежава правилната култура – ​​той е лидер, мениджър и отлично подготвен треньор. В „Миланело“ цари различна атмосфера в сравнение с последните четири години – това е негова заслуга. Той се учи, а отборът трябва да намери своята вътрешна сплотеност – да разбере как да ротира играчите, като същевременно продължава да бележи много голове и да печели. За мен равенството е равносилно на загуба. Една точка не е целта на играта – целта са трите точки. Само чрез победи можем да стопим разликата спрямо отборите на върха.“

🗣️ Cardinale spoke to Gazzetta dello Sport: Amorim ? "Yes, and I have COMPLETE confidence in him. At the end of Top Gun my film Tom Cruise delivers a great line: ‘I’m not leaving my wingman.’ And I am not abandoning Ruben." https://t.co/FuqlfCgDXi — Milan Posts (@MilanPosts) October 30, 2026

Може ли стилът на Аморим да върне Милан на върха?

„В дните преди всеки мач му се обаждам и го питам: „Как мога да ти помогна? От какво имаш нужда?“, а той ме успокоява с думите: „Аз ще се погрижа за всичко“. Той знае, че съм зад гърба му, но знае и как точно да върши работата си. Няма нужда да му дишам във врата – държи всичко под контрол и е изключителен професионалист, който развива хората около себе си. Справя се страхотно с момчетата и подготвя отбора отлично. Не смятам, че преди нещата стояха по този начин. В съзнанието ми се запали искра, когато преди няколко месеца Златан Ибрахимович ме попита: „Какво всъщност представлява Милан?“. Оттогава мисля върху тези думи буквално всеки ден и ги влагам във всичко, което правим. Харесва ми този колектив, в който всички се подкрепят и няма игри на власт в съблекалнята – всеки се раздава до краен предел за победата. Достатъчно е само да ги погледнеш в очите. През миналите години се питах: „Защо само аз съм толкова ядосан, когато не печелим?“. Сега вече не е така – играчите и щабът са също толкова жадни за успех и разочаровани от загубите, колкото и аз.“

🗣️ Cardinale spoke to Gazzetta dello Sport: "Amorim knows that I am there, but he also knows how to do his job. He does not need me breathing down his neck. He has everything under control and is a true professional who helps people develop." https://t.co/QBBccHCG7p — Milan Posts (@MilanPosts) October 30, 2026

Предстои първото дерби в новата ера на Милан. Какви са очакванията ви за мача?

„Както казва самият Аморим, гледам на дербито като на „обикновен“ двубой. Без излишни сметки, че при победа ще скъсим дистанцията в класирането. Трябва просто да излезем, да си свършим работата, да играем футбол, да бележим и да се подобряваме във всеки компонент.“

🗣️ Cardinale spoke to Gazzetta dello Sport: "As Amorim says, I look at the derby as simply another match, without thinking that a victory would move us closer to them in the table. We must do our job, play football, SCORE and improve in every area." https://t.co/ammYNVoUp3 — Milan Posts (@MilanPosts) October 30, 2026

Фаворит ли е Интер в дербито?

„Уважавам Джузепе Марота и структурата на неговия клуб – дори след раздялата със Симоне Индзаги те не трепнаха. Подобно на Ливърпул, които направиха рекорден сезон с Арне Слот на мястото на Юрген Клоп. Точно към такава стабилност се стремя и за нашия клуб. Интер напълно заслужено се намира там, където е в момента. Извоюваха си го и ги уважавам за това. Усещам ли съперничеството с тях? Определено! Пречат ли ми да спя спокойно? Категорично да. Конкуренцията е нещо здравословно и съм уверен, че ще достигнем тяхното ниво. Въпрос на време е да станем по-добри и да вдигнем шампионския трофей. Няма да е лесно и никой няма да ни направи подаръци. Наясно съм с огромния залог и знам класата на съперника. Нямам търпение за дербито, тръпна в очакване.“

🗣️ Cardinale spoke to Gazzetta dello Sport: Inter ? "Do I feel the competition with them? Absolutely. Do they make me lose sleep? Absolutely." "Competition is healthy, and I am confident that we will reach their level. It is only a matter of TIME before we become better and lift that trophy the Scudetto." — Milan Posts (@MilanPosts) October 30, 2026

Възможно ли е Милан да триумфира със Скудетото още през този сезон?

„Напълно възможно е, на сто процента. Казвам го без никаква арогантност. Всяка сутрин се събуждам с надеждата за малък пробив – Интер да започне да завършва наравно, вместо да печели, а ние да навлезем в победна серия. Успехът е единственото, което ме вълнува, но трябва да караме мач за мач и да топим разликата кръг след кръг.“

🗣️ Cardinale spoke to Gazzetta dello Sport: Scudetto ? "It is absolutely possible ONE HUNDRED PER CENT. I say that without wanting to sound arrogant." https://t.co/DvQDrXGQSY — Milan Posts (@MilanPosts) October 30, 2026

Засега витрината с трофеи включва само Суперкупата на Италия.

„Недоволен съм от тези четири пропуснати години. Целта ми е да изградя футболна организация от световна класа с правилните хора. Имам усещането, че Милан все още не работи на пълни обороти. Иска ми се промяната да се случи мигновено, но зная, че във футбола това е трудно. Постоянно ми повтарят, че трябва да проявя търпение, но аз по природа не съм такъв. Затова миналото лято привлякох Диего Морейра, след като преди това взехме Гонсало Рамош и Марио Хила. Това са ходове, зад които заставам заедно с останалите собственици, и ги защитавам напълно.“

🗣️ Cardinale spoke to Gazzetta dello Sport: "I am frustrated about the four years I have lost. I want to create a WORLD-CLASS football organisation with the right people." https://t.co/7Px0fn829S — Milan Posts (@MilanPosts) October 30, 2026

Кои играчи ви впечатлиха най-силно до момента?

„Въпросът е деликатен, защото трябва да обичам всички мои футболни „деца“. Обожавам Кристиан Пулишич, същото важи за Адриен Рабио, Морейра, Хила, който е истински звяр на терена, Омари Хътчинсън, Гонсало Рамош и нашия капитан и лидер Майк Менян... Всъщност бих могъл да изброя абсолютно целия състав.“

🗣️ Cardinale spoke to Gazzetta dello Sport: Which players have impressed you the most? "That is a dangerous question because I must love all my ‘children’." https://t.co/4kA9jyhasy — Milan Posts (@MilanPosts) October 30, 2026

Как се развива проектът за новия „Сан Сиро“?

„Работим по тази идея вече четири години и тя остава главен приоритет. Новият „Сан Сиро“ е ключова крачка за цяла Италия – страна, в която доскоро изглеждаше невъзможно изграждането на модерни съоръжения. Длъжни сме да намерим начин да върнем Серия "А" на полагащото ѝ се водещо място. По-силно италианско първенство означава и по-силен Милан. Единственият начин да бъдем конкурентоспособни на Премиър лийг е да трансформираме икономическия си модел. Клуб с традициите на Милан и неговите привърженици заслужават инфраструктура от най-висок ранг. Този стадион е категорична заявка от моя страна и от страна на „РедБърд“ за мащаба на нашите амбиции. Правим всичко по силите си да се върнем на върха. Изграждането на стадиона е огромен успех, но за мен никое съоръжение на света не може да се сравни с емоцията от победа в дербито срещу Интер.“

Станаха ясни името и формата на новия стадион на Милан и Интер

Има ли интерес от „РедБърд“ към придобиването на Ал-Насър и бихте ли работили с Кристиано Роналдо?

„Имаше разговори, за да проучим възможността около Ал-Насър. Свързаха се с мен за анализ на ситуацията, но всичко е в съвсем начална фаза. Развивам сериозна дейност в Близкия изток. С удоволствие бих се срещнал с Роналдо – любопитно ми е какви са плановете му след края на състезателната кариера и как вижда бъдещата си роля в саудитския клуб. Ще продължа да проучвам възможностите за развитие на мултиклубна мрежа, като се има предвид, че вече разполагам с Тулуза и Милан.“

Собствениците на Милан искат да купят клуба на Роналдо

Подкрепя ли Милан Адриано Галиани в надпреварата за президентския пост в Италианската футболна федерация срещу Джовани Малаго?

„Имам високо мнение и за двамата. Не става въпрос за имена, а по-скоро за това какво възнамеряват да направят.“

Играчите и треньорите в Италия подкрепиха Галиани за шеф на местния футбол

„Гадзета дело спорт“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages