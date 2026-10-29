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Менян призова за спокойствие преди дербито с Интер след поражението от Болоня

  • 29 окт 2026 | 11:21
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Капитанът на Милан Майк Менян призова за спокойствие след тежкото домакинско поражение с 2:4 от Болоня в Серия А. Французинът се обърна към медиите след срещата, за да защити отбора от допълнително напрежение преди предстоящото дерби с Интер, като подчерта, че резултатът не бива да предизвиква прибързани заключения за състоянието на тима.

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„Дойдох да говоря заради отбора. Не е някаква лудост, че днес заставам пред вас. Това е важен момент за нас, защото това е второто ни поражение в последните три мача и е нормално да дойда и да говоря с вас“, обясни Менян.

Стражът призна, че Милан трябва да подобри представянето си в защита, особено когато губи топката и оставя пространства за контраатаки на съперника. „Това е нещо, върху което трябва да работим. В момента губим топката и знаем, че тогава сме уязвими, защото оставяме пространства за противниковите контраатаки. Трябва да се подобрим в това отношение, да бъдем по-внимателни и по-агресивни. Работим върху този аспект и се стремим да даваме най-доброто от себе си във всеки мач. Тази вечер съперникът беше по-добър от нас в наказателните полета и, както видяхте, ни вкара четири гола. Трябва да анализираме това и да се развиваме“, заяви капитанът на „росонерите“.

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Менян призова да не се правят генерални изводи за отбора след един неуспешен мач и подчерта, че сезонът е дълъг. „Не е така, че сме загубили тази вечер и изведнъж трябва да кажем, че нямаме никаква сигурност. Винаги има негативизъм, дори когато печелим, защото и тогава допускаме грешки. Трябва да останем спокойни, защото сезонът е дълъг и всеки мач, всяка среща и всяка точка са важни. Трябва да избягваме да наливаме масло в огъня с твърдения, че сме слаби или нещо подобно. Правилният подход е да запазим концентрация, спокойствие и хладнокръвие. Не можем да правим заключения въз основа на един мач или на първите два месеца от сезона. Равносметката се прави в края“, каза той. Поражението от Болоня сложи край на серията на Милан без загуба в първенството и остави отбора с трудна задача преди градското дерби с Интер в събота. Тимът на Рубен Аморим ще трябва бързо да намери решение на проблемите си в защита, ако иска да реагира след разочароващото представяне на „Сан Сиро“.

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Снимки: Gettyimages

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