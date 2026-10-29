Аморим: Бяхме изтощени от първата минута, не търся оправдания

Треньорът на Милан Рубен Аморим призна, че отборът му е изглеждал напълно изчерпан физически още от самото начало при домакинското поражение с 2:4 от Болоня. Това бе първа загуба за "росонерите" в Серия "А" през настоящия сезон, но португалският специалист подчерта, че кадровите проблеми и ограничените възможности за ротация не могат да служат за извинение.

„Твърде много мачове и твърде много отсъстващи футболисти. Беше изключително тежко за нас. Още от първата минута усетих, че отборът е уморен и му липсва енергия. Допуснахме бързи голове, опитахме се да реагираме и имахме страхотен шанс чрез Камарда, но тази сгъстена програма ни се отрази сериозно", заяви Аморим.

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„Трябва да се съобразим с реалността. Все още не знам с какъв състав ще разполагам за мача с Интер. Утре ще направим оценка на състоянието на играчите и ще имаме два дни за подготовка. Притеснени сме от ситуацията, но вниманието ни е насочено изцяло към наличните футболисти", обясни специалистът.

„Не твърдя, че загубихме само заради травмите, а заради липсата на свежест и невъзможността да правим нужните ротации. Трудно ни е да поддържаме висока преса през цялото време, а щом спрем да налагаме стила си, страдаме. Един нов треньор не може да промени напълно играта само за няколко месеца. Понякога грешките не са чисто тактически, а плод на умора. Това обаче не е извинение – длъжни сме да бъдем готови за дербито", подчерта Аморим.

Накрая португалецът бе категоричен, че тимът ще търси задължителна реакция в следващия си мач.

„Ще се подготвим с ресурсите и времето, с които разполагаме. Наше задължение е да излезем и да се борим за победа. Вярвам, че в бъдеще ще бъдем изключително силен отбор, а когато всички са здрави, ще сме готови за битка във всеки двубой. Няма оправдания. Загубихме с 2:4 на собствен терен и за клуб като Милан това е недопустимо. Ще направим всичко възможно да спечелим следващия мач", каза наставникът на "росонерите".

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Снимки: Gettyimages