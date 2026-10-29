Модрич: Загубихме заслужено, но при Аморим Милан е на прав път

Ветеранът Лука Модрич отчете, че Милан напълно заслужено е претърпял поражение от Болоня, като подчерта, че отборът е бил далеч от очакванията през второто полувреме. В сряда грандът от Милано отстъпи с 2:4 на собствен терен, записвайки първата си загуба от началото на кампанията в Серия А.

„Беше тежък удар, който наистина не очаквахме, особено с оглед на показаното през първата част“, коментира Модрич пред „Скай Спорт Италия“.

„Смятам, че се представяхме отлично в първенството до този момент, но тази вечер загубихме. През второто полувреме отстъпихме в твърде много единоборства. Голът, който допуснахме след статично положение, бе нелеп и от този момент просто рухнахме. Загубихме абсолютно заслужено.“

Въпреки разочарованието опитният полузащитник не пожела да търси извинения в здравословните проблеми на състава: „Нямаме право на оправдания. Имаме контузени футболисти, но хубавото е, че следващият ни мач е съвсем скоро. Този път играехме много добре, така че трябва да останем оптимисти и да демонстрираме нужната реакция още в събота.“

Хърватският ветеран започна срещата сред резервите и влезе в игра на почивката, заменяйки принудително получилия травма Фикайо Томори.

За „червено-черните“ следва огромно предизвикателство в събота, когато излизат в дерби срещу градския съперник Интер.

Въпреки негативния резултат Модрич е категоричен, че тимът се развива правилно под ръководството на новия треньор Рубен Аморим. „Смятам, че сме на прав път. Наставникът пристигна със свои разбирания и нов стил на игра, а ние правим всичко възможно да усвоим изискванията му. Човек винаги може да се справя по-добре, но трябва да продължим да надграждаме и се надявам да го докажем през сезона.“

41-годишният Модрич има действащ контракт с клуба до края на сезона и до момента се е отчел с две асистенции в девет двубоя за първенство.

Аморим: Бяхме изтощени от първата минута, не търся оправдания

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