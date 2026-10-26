Отборът продължава да се подобрява, доволен е собственикът на Милан

Собственикът на Милан Джери Кардинале остана доволен от победата с 2:0 при гостуването на Удинезе, като посочи какво му е харесало в играта на тима и в подхода на треньора Рубен Аморим.
Милан се вдигна след кошмара в Лига Европа и въпреки някои колебания остана непобеден в Серия А
“Отборът продължава да се подобрява, като показа голяма устойчивост след разочароващото представяне в Европа (загубата с 0:3 от Борнемут - б.р.). Поддържахме висока интензивност през целия мач. Нашето притежание на топката и агресивността ни за спечелването ѝ обратно бяха доста позитивни аспекти. Рубен се справи добре с ротациите и смените. Всичко от това ни поставя в добра форма преди домакинството в сряда (срещу Болоня - б.р.)”, заяви Кардинале след мача, който изгледа на живо.
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