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Станаха ясни името и формата на новия стадион на Милан и Интер

  • 29 окт 2026 | 21:47
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Новият стадион на Милан и Интер, който ще бъде построен на мястото на “Джузепе Меаца”, ще носи името “Дженерали Стейдиъм” и ще бъде в овална форма. Това стана ясно на днешното специално събитие в Замъка на Сфорците, на което беше представен проектът за бъдещото съоръжение.

Смята се, че за правата върху името на стадиона застрахователната фирма ще плаща 25-30 милиона евро годишно. Очакванията са неговото изграждане да започне през втората половина на 2027-а и да приключи до края на 2031-ва, за да може съоръжението да бъде домакин на мачове от Евро 2032. Дотогава двата милански гранда ще продължат да играят на “Сан Сиро”, който впоследствие ще бъде почти изцяло срутен, като ще бъде запазена само една от неговите кули. Новият стадион пък ще бъде с общ капацитет от 71500 места, които ще бъдат разпределени на два етажа в овална форма. Двете крайни трибуни от по 11500 места ще бъдат с наклон от 37 градуса, като вдъхновението затова е прочутата “Жълта стена” на стадиона на Борусия (Дортмунд). Както е известно, 75-хилядният “Джузепе Меаца” е правоъгълен и е на три нива.

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Снимки: AI

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