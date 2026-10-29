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Още проблеми за Милан преди голямото дерби с Интер

  • 29 окт 2026 | 11:41
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Милан получи нов удар преди дербито с Интер, след като защитникът Фикайо Томори се контузи при загубата с 2:4 от Болоня в Серия А. Английският бранител започна като титуляр, но почувства болки в дясното бедро в края на първото полувреме и не успя да продължи след почивката. Томори опита да остане на терена до края на частта, но в крайна сметка беше заменен от Лука Модрич. Старши треньорът на „росонерите“ Рубен Аморим призна след мача, че състоянието на защитника ще бъде оценено допълнително. „Томори има проблем, ще видим утре“, заяви наставникът.

Милан се сгромоляса като домакин след дебютен хеттрик за Болоня
Милан се сгромоляса като домакин след дебютен хеттрик за Болоня

Милан вече имаше сериозни кадрови затруднения преди двубоя с Болоня, като извън състава бяха осем футболисти, сред които Адриен Рабио, Марио Хила, Самюел Чуквуезе и Диего Морейра.

„Утре ще направим оценка и ще видим кои играчи са на разположение. Мисля, че един или двама могат да се възстановят, може би ще поемем риск с тях. Ще видим“, добави Аморим. Треньорът трябва да подготви състава си за градското дерби с Интер в събота, 31 октомври, като все още не е ясно дали Томори ще бъде готов за срещата.

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Снимки: Gettyimages

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