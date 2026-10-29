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Играчите и треньорите в Италия подкрепиха Галиани за шеф на местния футбол

  • 29 окт 2026 | 20:27
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Играчите и треньорите в Италия подкрепиха Галиани за шеф на местния футбол

Асоциациите на играчите и треньорите в Италия излязоха със съвместна официална позиция, в която издигат Адриано Галиани за свой кандидат на предстоящите избори за президент на местната футболна федерация (FIGC).

Това означава, че на изборите, които са насрочени за 14 декември, Галиани ще може да разчита на гласовете на двете асоциации, които сформират около 30% от общия вот. Негов опонент ще бъде Джовани Малаго, който спечели с 68,58% изборите за президент на FIGC през юни, но наскоро Италианският олимпийски комитет (CONI) го свали от поста, тъй като се оказа, че тогава все още не е бил регистриран член на федерацията. Така се стигна до насрочването на извънредни избори, а дотогава 67-годишният Малаго ще изпълнява ролята на временен комисар.

82-годишният Галиани прекара цели 31 години като вицепрезидент на Милан между 1986-а и 2017-а, след което в продължение на осем години беше на подобна позиция в Монца. Също така има период като президент на Серия "А" (2002 - 2006 г.) и още един като нейн вицепрезидент (2013 - 2017 г.).

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Снимки: Gettyimages

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