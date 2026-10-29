Стан Вавринка - човекът за големите мачове

Стан Вавринка си изгради репутацията на тенисист, който показва най-доброто от себе си в най-важните мачове по време на най-силните години от кариерата си. Поглеждайки назад към представянето му в периода 2014–2016 г., дори това заслужено признание изглежда недостатъчно. През тези три години Вавринка постигна безупречен баланс от три победи в три финала на турнири от Големия шлем и един успех в един финал на турнир от сериите Мастърс. Във всеки от тези четири мача за титла той победи представител на Голямата тройка.

Швейцарецът спечели първата си титла от Големия шлем, след като победи Рафаел Надал на Australian Open през 2014 г. Последваха триумфи срещу Новак Джокович на „Ролан Гарос“ през 2015 г. и US Open през 2016 г. Той надделя и над Роджър Федерер, за да спечели единствената си титла от сериите Мастърс в Монте Карло. Всичко това беше част от забележителна серия от 11 поредни победи във финали на турнири от професионалния тур в рамките на тези три години.

От всички тези титли именно трите триумфа в Големия шлем остават най-незабравими. Сайтът на АТР припомня трите победи на Вавринка във финали на най-престижните турнири в тениса.

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Australian Open 2014

Вавринка побеждава Надал с 6:2, 6:2, 3:6, 6:3

Първият финал в турнир от Големия шлем би бил изключително напрегнат момент за почти всеки тенисист. Но не и за Вавринка, благодарение на психологическата нагласа, която стоеше в основата на голяма част от успехите му в най-важните мачове. След като победи Джокович в петсетов четвъртфинал, тогава 28-годишният Вавринка почувства напрежението да се възползва от открилата се възможност на полуфиналите. След като обаче надделя над Томаш Бердих в четири сета, той излезе спокоен, хладнокръвен и уверен срещу Надал – съперник, срещу когото не беше спечелил нито един сет в предишните им 12 срещи.

„За мен финалът беше много по-лесен от полуфинала. Честно казано, чувствах се по най-добрия възможен начин“, спомня си Вавринка през 2025 г. в подкаста „Nothing Major“. „Бях изключително развълнуван, но в положителния смисъл. Изобщо не бях нервен. Знаех, че играя най-добрия си тенис. Дори да загубех финала срещу Рафа, това пак щеше да бъде невероятен турнир за мен.“

Намиращият се в отлична форма швейцарец бързо поведе с два сета, докато Надал изпитваше проблеми заради контузия в гърба. Напрежението обаче най-накрая започна да се проявява, когато Вавринка осъзна колко близо е до големия триумф.

„Започнах да се изнервям по време на мача, когато Рафа получи проблемите с гърба. В онзи момент погледнах надясно, видях трофея и си казах: „О, може би ще успея да го отнеса у дома.“ Точно тогава започнах да изпитвам напрежение. Преди мача просто се наслаждавах на момента“, разказва Вавринка.

Надал организира впечатляващо завръщане, спечели третия сет и след това успя да върне ранния пробив на Вавринка в четвъртия. Швейцарецът обаче продължи да атакува и да диктува разиграванията в решителните моменти. С печеливш форхенд той постигна ключов пробив за 5:3, след което затвори мача с гейм на нула при собствен сервис.

„Все още си мисля, че сънувам“, заяви Вавринка след финала. „Странно чувство е. Гледал съм толкова много финали. Винаги се опитвам да гледам финалите на турнирите от Големия шлем, защото там играят най-добрите тенисисти. Преди днешния ден за мен това дори не беше мечта. Никога не съм очаквал да играя финал. Никога не съм очаквал да спечеля турнир от Големия шлем. А сега току-що го направих.“

Най-паметните моменти от бляскавата кариера на Стан Вавринка в снимки

Ролан Гарос 2015

Вавринка побеждава Джокович с 4:6, 6:4, 6:3, 6:4

Вавринка сложи край на серията от 28 поредни победи на Джокович, за да спечели втората си титла от Големия шлем на „Ролан Гарос“. По-бавните условия на корта „Филип Шатрие“ не успяха да ограничат мощната игра на швейцареца от основната линия. Той постепенно пречупи съпротивата на Джокович с впечатляващите 60 печеливши удара.

„Това със сигурност беше един от най-добрите мачове в кариерата ми, ако не и най-добрият“, заяви Вавринка след финала. „Атмосферата на корта беше невероятна и изпитах емоции, каквито никога преди не бях усещал.“

Вавринка намери своя ритъм още в началото на втория сет, когато поредица от печеливши удари остави съперника му без отговор. Джокович успя да стабилизира играта си и поведе с 3:0 в четвъртия сет, опитвайки се да доведе двубоя до пети сет. Това щеше да бъде петият пореден петсетов сблъсък между двамата в турнирите от Големия шлем. Най-доброто от Вавринка обаче тепърва предстоеше.

Швейцарецът се мобилизира и изравни за 3:3, след което демонстрира изключителна класа, за да се измъкне от ситуация 0:40 при 3:4. След като показа целия си арсенал от удари в този оспорван сервис гейм, Вавринка реализира два великолепни минаващи удара с бекхенд, които му помогнаха да постигне решаващия пробив.

За разлика от финала в Австралия, последният гейм на Вавринка в Париж беше изпълнен с драматизъм. При първия му мачбол удар, който първоначално беше отчетен като ас, впоследствие беше отсъден в аут. След това швейцарецът спаси точка за пробив след втори сервис и в крайна сметка спечели титлата с още един великолепен бекхенд, преди да хвърли ракетата си във въздуха от радост.

Повече от десет години по-късно този финал и цялостното представяне на Вавринка в турнира се помнят както с унищожителния му бекхенд, така и с характерните карирани шорти на Yonex, с които игра през тези две седмици. През 2025 г. той отдаде почит на емблематичния дизайн в червено, бяло и сиво, като включи лента със същата шарка върху тениската си за участието на „Ролан Гарос“.

През 2020 г., припомняйки си онзи период в разговор с Анди Мъри, Джокович на шега определи шортите като най-запомнящия се момент от сезона си – или по-точно като един от най-неприятните.

„Надявам се, че си изгорил онези шорти!“, заяви сърбинът с усмивка.

Мъри също се включи в разговора: „Бяха ужасни!“

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US Open 2016

Вавринка побеждава Джокович с 6:7(1), 6:4, 7:5, 6:3

Вавринка увеличи баланса си във финали на турнири от Големия шлем на три победи от три мача и удължи серията си от последователни успехи във финали на професионално ниво до 11, след като отново победи Джокович в четири сета, този път на US Open.

Швейцарецът разчиташе на сходна формула на стадион „Артър Аш“ – запази впечатляващото си хладнокръвие под ярките светлини на Ню Йорк и реализира 46 печеливши удара, демонстрирайки доминираща игра от основната линия.

„Това е невероятно. Дойдох тук без целта да спечеля турнира, но всеки път, когато излизах на корта, се опитвах да спечеля конкретния мач“, заяви Вавринка след финала. Наскоро той повтори тази своя философия в подкаста „Nothing Major“, като обясни, че никога не мисли за спечелването на турнира, преди да е достигнал до финала.

След като спаси мачбол срещу Даниел Еванс в третия кръг, Вавринка спечели всеки от следващите си четири мача в четири сета. Въпреки че беше прекарал значително повече време на корта от Джокович преди финала, швейцарецът постепенно подобряваше представянето си с напредването на двубоя. Междувременно в четвъртия сет Джокович на два пъти получи медицинска помощ заради мехур на пръста на крака.

Преди това, при изключително оспорван резултат от 5:5 в третия сет, Вавринка намери още едно ниво в играта си и спечели пет последователни гейма, за да се откъсне за първи път сериозно в резултата. Той успя да отблъсне последния опит на Джокович за обрат, като спаси три точки за пробив и задържа подаването си за 4:1 в четвъртия сет, преди хладнокръвно да доведе мача до победен край.

„Днес напълно заслужаваше тази победа“, заяви Джокович след мача, поздравявайки Вавринка. „Ти беше по-смелият играч в решаващите моменти.“

След като спечели първите си две срещи срещу Джокович, Вавринка успя да постигне само още четири победи срещу сърбина в следващите им 27 двубоя.

И четирите успеха обаче дойдоха в турнири от Големия шлем.

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Снимки: Gettyimages