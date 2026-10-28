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Стан Вавринка приключи славната си кариера пред родна публика

  • 28 окт 2026 | 03:58
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Стан Вавринка приключи славната си кариера пред родна публика

Легендата на швейцарския и световния тенис Стан Вавринка официално сложи край на състезателната си кариера. На 41-годишна възраст трикратният носител на титли от Големия шлем изигра последния си професионален мач пред родна публика на турнира в Базел.

В среща от първия кръг Вавринка отстъпи пред чеха Иржи Лехечка с 5:7, 6:7(2). Въпреки силната подкрепа от трибуните в зала "Санкт Якобсхале", опитният швейцарец не успя да спечели сет срещу поставения под номер 8 в схемата Лехечка, който затвори мача след тайбрек във втория сет.

Организаторите и феновете в Базел отдадоха заслужена почит на легендарния тенисист. Емоционални видеопослания и думи на признателност отправиха редица велики имена в спорта, сред които Роджър Федерер и Новак Джокович, които изразиха огромно уважение към постиженията и характера на швейцареца.

В богатата си кариера Вавринка завоюва общо 16 титли на ниво ATP. Той достигна своя връх в световната ранглиста през януари 2014 година, когато се изкачи до №3 в света.

Швейцарецът триумфира на Откритото първенство на Австралия през 2014 година, на "Ролан Гарос" през 2015 година и на Откритото първенство на САЩ през 2016 година.

В колекцията си той има също олимпийска титла на двойки от Пекин 2008 заедно с Роджър Федерер и купа "Дейвис" с тима на Швейцария през 2014 година.

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Снимки: Imago

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