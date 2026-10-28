Най-паметните моменти от бляскавата кариера на Стан Вавринка в снимки

Швейцарската тенис легенда Стан Вавринка официално сложи край на забележителния си 24-годишен път в професионалния АТР Тур след отпадането си на турнира в Базел.

През богатата си спортна кариера 41-годишният състезател завоюва 16 титли от професионалния тур, сред които личат три трофея от Големия шлем и титла от сериите „АТР Мастърс 1000“ в Монте Карло през 2014 година. Швейцарецът достигна до рекордното за него трето място в световната ранглиста. Вавринка спечели и златен олимпийски медал на двойки заедно с Роджър Федерер на Игрите през 2008 година, а през 2014 година бе с основен принос за спечелването на купа „Дейвис“ за отбора на Швейцария.

Следват някои от най-емблематичните фотографии, белязали кариерата на швейцарския шампион:

Първа титла в АТР Тур: Вавринка триумфира с дебютната си титла в Умаг през 2006 година, след като надиграва Новак Джокович в заключителния мач за трофея.

Олимпийски връх: Стан Вавринка и Роджър Федерер празнуват завоювания златен медал в турнира на двойки на олимпийските игри в Пекин.

Исторически успех в Мелбърн: Швейцарецът вдига първата си титла от Големия шлем на Откритото първенство на Австралия през 2014 година.

Вавринка побеждава на финала в Мелбърн Рафаел Надал.

Знаковата татуировка: Популярният надпис на лявата му ръка гласи: "Опитвал си. Провалил си се. Няма значение. Опитай пак. Провали се пак. Провали се по-добре".

Шампион в сериите "Мастърс 1000": Вавринка позира с трофея от турнира в Монте-Карло – негов първи триумф от сериите „Мастърс 1000“.

Триумфът за купа „Дейвис“: Майкъл Ламер, Марко Киудинели, Стан Вавринка, Роджър Федерер и Северин Люти празнуват отборната титла за Швейцария през 2014 г.

Властелинът на Париж: Швейцарецът печели втория си „мейджър“ трофей на „Ролан Гарос“ през 2015 г., облечен в превърналите се в негова запазена марка карирани шорти.

Титла №3 от Големия шлем: Вавринка прегръща Джокович, след като побеждава сърбина на финала на Откритото първенство на САЩ през 2016 година.

Вавринка празнува триумфа си в US Open 2016 в Ню Йорк.

Неподражаемият бекхенд (2022 г.): Емблематичното изпълнение с една ръка по време на турнирав Рим.

Познатият жест: Насоченият показалец към слепоочието на Откритото първенство на Австралия (2026 г.) - емблема на неговата ментална устойчивост.

Прощалните мигове на Уимбълдън: Последно сбогуване с кортовете в Лондон, където швейцарецът два пъти достигна до четвъртфиналната фаза.

Сбогом в Ню Йорк: Вавринка поздравява публиката след последния си мач от Големия шлем на тазгодишния US Open.

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