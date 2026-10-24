Медведев с топло признание към Вавринка

След убедителната си победа над Теренс Атман на турнира в Алмати, световният №5 Даниил Медведев отдели специално внимание на Стан Вавринка по време на пресконференцията си. Руснакът изрази голямото си уважение към швейцарския ветеран, който се подготвя да завърши състезателната си кариера по-късно през тази година.

Медведев подчерта, че тенисът със сигурност ще изпитва липсата на Вавринка, като определи 41-годишния си съперник като страхотен човек извън корта и истински боец по време на мачовете. Той сподели спомени от периода си в девойките и юношите, когато Вавринка е печелил своите титли от Големия шлем и се е превърнал от просто добър тенисист в играч, способен да победи всеки в света.

Бившият лидер в ранглистата направи и прогноза за бъдещето на 39-годишния трикратен шампион от Големия шлем. Според Медведев, макар че за всички ще бъде тъжно да го видят да напуска професионалния тур, Вавринка най-вероятно ще остане свързан с тениса под една или друга форма в бъдеще.

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Завършекът на бляскавата кариера на Вавринка ще бъде отбелязан със специален демонстративен турнир на 19 декември в Женева под надслов "One Last Backhand". На събитието се очаква да участват легенди като Роджър Федерер, Анди Мъри и Гаел Монфис.

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Медведев и Вавринка имат богата история от двубои помежду си на най-големите тенис арени. В цялостното им съперничество руснакът води с 4:2 победи срещу швейцареца, като първият им сблъсък беше на Уимбълдън през 2017 година, когато Медведев записа първата си основна победа в турнир от Големия шлем.

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