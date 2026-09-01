Стан Вавринка след последния си мач на US Open: Най-важното е това, което преживях с феновете

Шампионът от US Open през 2016 г. Стан Вавринка изигра последния си мач в Ню Йорк на 41-годишна възраст. Той отпадна още в първия кръг на надпреварата, след като загуби от италианеца Матео Баеретини, а след края на двубоя обяви, че най-важно за него била емоцията с феновете, която е преживял за последно в кариерата си.

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"Да, беше невероятно. За мен беше много важно да бъда тук и съм много щастлив, че получих „уайлд кард“. Що се отнася до мача, бих казал, че първите два сета бяха на добро ниво. Имах своите шансове, но не успях да се възползвам от тях. Разбира се, когато печелиш все по-малко мачове, е трудно да натрупаш увереност, така че в тайбрековете ми беше малко трудно.

Това е толкова специален град. Превърна се в един от любимите ми в света, където обичам да прекарвам време. Имам много приятели тук. Винаги се случва нещо. Човек винаги трябва да намери правилния баланс между това да се наслаждава на града и да бъде готов за тениса. На US Open атмосферата винаги е невероятна. Усещаш колко много американците обичат спорта. Те обичат да го превръщат в шоу и като играч това винаги е ценно.

Merci, Stan 🫶



Thank you for the memories you gave us all in New York ✨@usopen | #USOpen | @stanwawrinka pic.twitter.com/tcJZOlgZbT — ATP Tour (@atptour) August 31, 2026

Всъщност никога не съм се опитвал да правя нещо, за да бъда запомнен. Това, което виждам, е любовта, която получавах във всеки мач, който изиграх тази година, и благодаря на всички фенове за това. Може би е така, защото в продължение на 20 години винаги съм се борил, винаги съм давал всичко от себе си, винаги съм се опитвал да надскачам границите си. За мен най-важното е това, което преживях с феновете", каза Вавринка.

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