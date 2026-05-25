Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски и ЦСКА решават съдбата на ЦСКА 1948 и Лудогорец в битката за Европа - на живо от стадионите с комбинираното ни студио
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Вавринка се сбогува трогателно с "Ролан Гарос"

Вавринка се сбогува трогателно с "Ролан Гарос"

  • 25 май 2026 | 19:28
  • 544
  • 0
Вавринка се сбогува трогателно с "Ролан Гарос"

Ветеранът Станислас Вавринка направи емоционално сбогуване с публиката на откритото първенство по тенис на Франция, след като загуби с 3:6, 6:3, 3:6, 4:6 срещу Йеспер де Йонг в първия кръг. Шампионът от 2015 и финалист от 2017 ще прекрати кариерата си след края на този сезон, а днес игра на "Ролан Гарос" 21 години след първия си мач на турнира.

Де Йонг довърши Вавринка с печеливш удар на форхенд и моментално призова публиката да аплодира швейцареца, чието лице така или иначе вече бе почервеняло от слънцето в Париж. Мачът бе проведен на 33 градуса по Целзий.

"Трудно ми е, трудно ми е да ви кажа сбогом. Всичко това е така, защото именно "Ролан Гарос" е причината да искам да стана професионален тенисист", заяви Вавринка след мача, цитиран от агенция АП. Той бе изпратен с овации и мексиканска вълна.

Днешното сбогуване бе емоционално, но на Вавринка му предстоят още две. Той трябва да го направи още в Лондон и Ню Йорк.

"Изпитах какви ли не емоции през последните 20 и повече години. Никога не искаш това да приключва, но аз вече дадох всичко на този спорт", каза още той.

Изказването на Де Йонг също бе насочено към Вавринка и нидерландецът избра да го направи в шеговит тон: "Той е играл срещу моя треньор (Бас Ван Бентум), когато аз гонех топките по турнири. Не знам какво да кажа, остарял си. Днес всички и всичко е за Стан! Страхотен боец!".

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Млада испанска звезда дебютира с разгром на "Ролан Гарос"

Млада испанска звезда дебютира с разгром на "Ролан Гарос"

  • 25 май 2026 | 16:35
  • 1186
  • 1
Швьонтек не се забави за първата си победа в Париж

Швьонтек не се забави за първата си победа в Париж

  • 25 май 2026 | 16:06
  • 714
  • 0
Виктор Марков със силно представяне в Турция

Виктор Марков със силно представяне в Турция

  • 25 май 2026 | 15:09
  • 609
  • 0
Следете всичко най-интересно от втория ден на "Ролан Гарос"

Следете всичко най-интересно от втория ден на "Ролан Гарос"

  • 25 май 2026 | 18:22
  • 5015
  • 0
Донски не можа да влезе в основната схема в РЮА

Донски не можа да влезе в основната схема в РЮА

  • 25 май 2026 | 14:52
  • 841
  • 0
Готова ли е да блесне новата испанска генерация

Готова ли е да блесне новата испанска генерация

  • 25 май 2026 | 14:29
  • 1349
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Лудогорец и ЦСКА, треньорът на "орлите" изчезна, "червените" - с промени

11-те на Лудогорец и ЦСКА, треньорът на "орлите" изчезна, "червените" - с промени

  • 25 май 2026 | 19:35
  • 13325
  • 29
Локо (Пд) го направи! "Смърфовете" ще играят бараж за Европа след помощ от Арда и дежурни голове на Цварц

Локо (Пд) го направи! "Смърфовете" ще играят бараж за Европа след помощ от Арда и дежурни голове на Цварц

  • 25 май 2026 | 19:43
  • 30032
  • 44
Арда тресна Черно море в голям спектакъл, но не получи добра вест от Пловдив

Арда тресна Черно море в голям спектакъл, но не получи добра вест от Пловдив

  • 25 май 2026 | 19:40
  • 24243
  • 29
11-те на ЦСКА 1948 и Левски, 18-годишен талант ще пази за "сините"

11-те на ЦСКА 1948 и Левски, 18-годишен талант ще пази за "сините"

  • 25 май 2026 | 19:18
  • 12697
  • 12
Левски с първи трансфер, плаща сериозна сума за крило

Левски с първи трансфер, плаща сериозна сума за крило

  • 25 май 2026 | 18:28
  • 23194
  • 34
Лудогорец уволни Пер-Матиас Хьогмо

Лудогорец уволни Пер-Матиас Хьогмо

  • 25 май 2026 | 19:18
  • 8532
  • 7