Вавринка се сбогува трогателно с "Ролан Гарос"

Ветеранът Станислас Вавринка направи емоционално сбогуване с публиката на откритото първенство по тенис на Франция, след като загуби с 3:6, 6:3, 3:6, 4:6 срещу Йеспер де Йонг в първия кръг. Шампионът от 2015 и финалист от 2017 ще прекрати кариерата си след края на този сезон, а днес игра на "Ролан Гарос" 21 години след първия си мач на турнира.

Де Йонг довърши Вавринка с печеливш удар на форхенд и моментално призова публиката да аплодира швейцареца, чието лице така или иначе вече бе почервеняло от слънцето в Париж. Мачът бе проведен на 33 градуса по Целзий.

A little memento for Stan Wawrinka 🥹



He says farewell to Roland-Garros for the final time ❤️ — TNT Sports (@tntsports) May 25, 2026

"Трудно ми е, трудно ми е да ви кажа сбогом. Всичко това е така, защото именно "Ролан Гарос" е причината да искам да стана професионален тенисист", заяви Вавринка след мача, цитиран от агенция АП. Той бе изпратен с овации и мексиканска вълна.

Днешното сбогуване бе емоционално, но на Вавринка му предстоят още две. Той трябва да го направи още в Лондон и Ню Йорк.

"Изпитах какви ли не емоции през последните 20 и повече години. Никога не искаш това да приключва, но аз вече дадох всичко на този спорт", каза още той.

Изказването на Де Йонг също бе насочено към Вавринка и нидерландецът избра да го направи в шеговит тон: "Той е играл срещу моя треньор (Бас Ван Бентум), когато аз гонех топките по турнири. Не знам какво да кажа, остарял си. Днес всички и всичко е за Стан! Страхотен боец!".

Снимки: Imago