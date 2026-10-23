Стан Вавринка събира за бенефиса си някои от най-големите имена на неговата ера

Трикратният шампион от Големия шлем Стан Вавринка потвърди звездния състав за своя прощален демонстративен турнир, озаглавен "One Last Backhand". Събитието ще се проведе на 19 декември в Женева. Организирано след официалното му оттегляне от професионалния тенис на турнира в Базел, шоуто ще събере на един корт някои от най-големите имена на неговата ера: Роджър Федерер, Анди Мъри и Гаел Монфис.

Голямата изненада в списъка с участници е именно Гаел Монфис. Френският тенисист внезапно приключи професионалния си път по-рано през сезона, като се оттегли от турнирите в Лион и Париж и пропусна планирания бенефис пред родна публика. Участието му в Женева дава неочаквана възможност на феновете да го видят отново в игра.

За любителите на тениса това означава последен шанс да се насладят на атрактивния и емблематичен стил на Монфис. Той ще изиграе един сингъл мач срещу Вавринка, а след това ще се включи и в среща на двойки. В нея Вавринка и Роджър Федерер ще се изправят срещу състава на Монфис и Анди Мъри.

Самият Вавринка сподели своите емоции около организацията на събитието и поканата към своите дългогодишни съперници и приятели.

"Исках една последна вечер, за да ви благодаря и да кажа сбогом. Разбира се, това си остава демонстративен турнир, така че е по-лесен за управление. Различни емоции са, защото знам, че в Базел ще бъде доста тежко, макар и красиво", заяви 41-годишният швейцарец.

"Роджър каза 'да', както и Гаел, който се съгласи веднага, както и Анди, който потвърди, че ще присъства. Възможността да събера приятелите си отново на корта е наистина специална за мен", допълни Вавринка.

Събирането на Вавринка, Федерер, Мъри и Монфис на едно място обещава една от най-носталгичните и емоционални вечери в съвременния тенис, с която швейцарската легенда ще постави официален край на кариерата си.

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