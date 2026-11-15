Мерт Дурмуш изигра ключова роля за поредната победа на Специя

Българският футболист Мерт Дурмуш изигра силен мач за Специя при домакинската победа с 3:0 над Вадо в среща от 14-ия кръг на италианската Серия C. 21-годишният нападател се отличи с асистенция за първото попадение и имаше основна заслуга за втория гол, като получи високи оценки от местните медии.

Дурмуш започна като титуляр и действаше по левия фланг на атаката. Българинът получи възможност да замести отсъстващия Кардинали и оправда доверието на треньора Марко Турати. В 40-тата минута Дурмуш изигра ключова роля за откриването на резултата. След отличен пробив на Пиетро Канделари топката достигна до българина отляво, а той центрира прецизно към Денис Кацадори, който се разписа отблизо за 1:0.

През второто полувреме Дурмуш отново се оказа в центъра на събитията. В 65-ата минута след центриране на Кацадори и грешка на вратаря на гостите българинът отправи удар с глава, който срещна страничната греда. При добавката Калеб Хименес изпрати топката в мрежата за 2:0.

В 74-тата минута резервата Хоселито оформи крайното 3:0 с красив удар от границата на наказателното поле. Три минути по-късно Дурмуш беше заменен от Джузепе Ди Серио и изпратен с аплодисменти от трибуните на стадион „Алберто Пико“.

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Представянето на българина получи положителни отзиви в италианската преса. Специализираният сайт Spezia1906 му постави оценка 7, като подчерта, че въпреки някои неточности в действията си той е бил решаващ в най-важните моменти от двубоя. Изданието откроява асистенцията му за първия гол и центрирането, довело до второто попадение.

Победата позволи на Специя да затвърди лидерската си позиция в класирането. Отборът продължава да няма поражение след първите 14 кръга, въпреки сериозните кадрови проблеми. “Орлите” имат аванс от 6 точки пред втория Равена, който днес надви с 2:0 Форли в мач, в който едно полувреме за Равена игра бразилската легенда Роналдиньо.

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