Десподов: Щастлив съм, че се завръщам, доволен съм от подновяването на договора

Капитанът на България Кирил Десподов за ПАОК след близо 8-месечно отсъствие от терените.,Той влезе на терена двайсетина минути преди края в контролата срещу Партизан (3:1) и се отличи с асистенция за попадението на Мади Камара.

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След двубоя Десподов благодари на феновете за подкрепата и потвърди, че е парафирал нов договор с гърците до 2029 година.

"Много съм щастлив, че се завръщам след толкова дълго време, и че това се случва на „Тумба“ с подобно посрещане. Искам да благодаря на отбора и на феновете за цялата подкрепа. Освен това съм много доволен от подновяването на договора си.

Също така съм благодарен, защото знам, че когато отборът има нужда, хората и феновете винаги са там. Това ми помогна да придобия увереност.

Много ми липсваше да играя. През цялото това време имах усещането, че отборът се нуждае от мен. Разбрах го и от контактите си с всички тук, а това ме прави много щастлив. Надявам се да продължим без контузии.

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Надявам се отново да се срещнем с Партизан. Това е отбор с европейско ниво, който заслужава уважение. Беше много хубав ден както на терена, така и с всичко, което се случи извън него“, заяви Десподов пред гръцките медии.

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