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Елена Бинева с трогателно послание към баща си: Обичам те завинаги

  • 27 окт 2026 | 19:46
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Елена Бинева с трогателно послание към баща си: Обичам те завинаги

Бившата национална състезателка по художествена гимнастика и шампионка с ансамбъла Елена Бинева публикува емоционално послание към покойния си вече баща Слави Бинев в “Инстаграм”. Президентът на Българската федерация по олимпийско таекуондо беше убит в събота в столичния квартал “Павлово”.

“Съкрушително

Съкрушително е, че ни напусна толкова рано... Той беше борец, но този път дори нямаше шанс да се пребори. Що се отнася до приятелите – той винаги им гласуваше доверие, особено на онези, които бяха близки до семейството ни от толкова дълго време. Никога не е очаквал подобно нещо...

Не беше съвършен (никой не е), но беше нашият баща. Винаги искаше да бъдем най-добрата версия на себе си. Изпитваше огромна гордост от семейството си и от всяко постижение – било то голямо или малко, защото за него всяко постижение беше нещо значимо. Загубихме го в момент, когато семейството ни беше по-раздалечено от всякога. Вярвам, че той си е отишъл точно сега, за да може мечтата му – за голямо, стабилно семейство, което винаги държи един на друг – най-накрая да се превърне в реалност... Беше твърд и силен, но дълбоко в себе си беше като голямо плюшено мече, изпълнено с толкова много любов.

Винаги ще ни липсваш, но знам, че времето ще мине неусетно и отново ще бъдем заедно около масата, празнувайки любимите ни семейни празници.

Обещаваме ти, че никога няма да те разочароваме и че винаги ще бъдем един до друг, превръщайки се в по-силно семейство от всякога – точно както ти винаги си искал.

Ох, толкова много ни липсваш... Невъзможно е да приемем, че те няма, но рано или късно ще трябва да се научим да живеем с това.

Обичаме те – винаги и завинаги”, написа Бинева в “Инстаграм”.

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