Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове

Има основна версия за убийството на Слави Бинев

  • 24 окт 2026 | 12:45
  • 9013
  • 12

Трима души са задържани във връзка с убийството на Слави Бинев след полицейска операция на автомагистрала „Тракия“. Предполагаемият мотив е свързан с неуредени финансови отношения, а събраните до момента доказателства не сочат поръчково убийство. Това заяви главният секретар на МВР Любомир Николов пред журналисти по време на брифинг.

Развитие по случая с убийството на Слави Бинев
Развитие по случая с убийството на Слави Бинев

По информация на МВР задържаните са били чести гости на Бинев. Преди стрелбата на адреса е имало кратка среща. Свидетел разказал, че чул изстрел, след което видял трима души да се качват в лек автомобил „Лексус“ и да потеглят в неизвестна посока.

МВР незабавно е обявило тревога и предприело заградителни мероприятия, обясни Николов. Автомобилът бил засечен да напуска София, а впоследствие бил спрян в района на 54-тия километър на автомагистрала „Тракия“, около тунела „Траянови врата“. Чрез тактика, която главният секретар определи като „тампониране“, тримата били обезвредени и задържани.

Слави Бинев е убит в София
Слави Бинев е убит в София

Николов съобщи, че двама от задържаните са с турски имена и според първоначалната информация вероятно са от турски произход. Третият е с българска лична карта и по думите му е от български произход. Гражданството на тримата не беше уточнено.

При операцията са открити две оръжия. Според разследващите едното е било изхвърлено непосредствено преди спирането на автомобила в опит да бъде укрито. Другото е намерено в чантичка на един от пътуващите в колата. То е пистолет и е законно притежавано, уточни главният секретар.

С минута мълчание в памет на Бинев започна турнира "Рамус София къп"
С минута мълчание в памет на Бинев започна турнира "Рамус София къп"

Двама от задържаните се занимават със строителен бизнес и изграждат два комплекса в София. По думите на Николов те притежават законно оръжие.

Бинев е с прострелна рана в главата. Разследващите проверяват неуредени финансови отношения като възможен мотив за убийството. Въпреки информацията, че задържаните са посещавали Бинев, конкретните отношения между тях все още се изясняват.

Голямата спортна гордост на Слави Бинев
Голямата спортна гордост на Слави Бинев

Главният секретар подчерта, че събраните към момента доказателства не дават основание убийството да бъде определено като поръчково.

Директорът на СДВР гл. комисар Николай Пелтеков заяви, че материалите за прокуратурата най-вероятно ще бъдат докладвани от полицията в утрешния ден, тъй като предстоят голям обем от действия по разследването.

novini.bg

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Трима българи в първия ден на Световното по борба в Казахстан

Трима българи в първия ден на Световното по борба в Казахстан

  • 24 окт 2026 | 02:49
  • 828
  • 0
UFC 333: Експертите прогнозират загуба за шампиона

UFC 333: Експертите прогнозират загуба за шампиона

  • 23 окт 2026 | 20:35
  • 3686
  • 0
Напрежението е във въздуха: Волкановски и Ян застанаха лице в лице с претендентите им

Напрежението е във въздуха: Волкановски и Ян застанаха лице в лице с претендентите им

  • 23 окт 2026 | 20:00
  • 1187
  • 0
Марио Иванов и Станислав Бахчеванов в "Sportal Fight Club"

Марио Иванов и Станислав Бахчеванов в "Sportal Fight Club"

  • 23 окт 2026 | 17:39
  • 4994
  • 15
Станка Златева: Реваншизмът в българската борба започна въпреки клетвите, че такова нещо няма да има

Станка Златева: Реваншизмът в българската борба започна въпреки клетвите, че такова нещо няма да има

  • 23 окт 2026 | 17:21
  • 1553
  • 2
Волкановски и Евлоев са в категория преди UFC 333

Волкановски и Евлоев са в категория преди UFC 333

  • 23 окт 2026 | 13:25
  • 661
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Слави Бинев е убит в София

Слави Бинев е убит в София

  • 24 окт 2026 | 11:07
  • 21784
  • 81
11-те на Дунав и Спартак (Варна)

11-те на Дунав и Спартак (Варна)

  • 24 окт 2026 | 12:56
  • 1804
  • 1
Титуляр рискувал здравето си за ЦСКА, под въпрос е за Лудогорец

Титуляр рискувал здравето си за ЦСКА, под въпрос е за Лудогорец

  • 24 окт 2026 | 11:27
  • 8596
  • 8
Ще продължи ли възходът на Локо (София) и срещу Ботев (Враца)?

Ще продължи ли възходът на Локо (София) и срещу Ботев (Враца)?

  • 24 окт 2026 | 07:15
  • 6440
  • 26
Тотнъм, Арсенал или Челси - кои лондонски клубове се мразят най-много

Тотнъм, Арсенал или Челси - кои лондонски клубове се мразят най-много

  • 24 окт 2026 | 09:21
  • 5256
  • 5