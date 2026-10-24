Има основна версия за убийството на Слави Бинев

Трима души са задържани във връзка с убийството на Слави Бинев след полицейска операция на автомагистрала „Тракия“. Предполагаемият мотив е свързан с неуредени финансови отношения, а събраните до момента доказателства не сочат поръчково убийство. Това заяви главният секретар на МВР Любомир Николов пред журналисти по време на брифинг.

Развитие по случая с убийството на Слави Бинев

По информация на МВР задържаните са били чести гости на Бинев. Преди стрелбата на адреса е имало кратка среща. Свидетел разказал, че чул изстрел, след което видял трима души да се качват в лек автомобил „Лексус“ и да потеглят в неизвестна посока.

МВР незабавно е обявило тревога и предприело заградителни мероприятия, обясни Николов. Автомобилът бил засечен да напуска София, а впоследствие бил спрян в района на 54-тия километър на автомагистрала „Тракия“, около тунела „Траянови врата“. Чрез тактика, която главният секретар определи като „тампониране“, тримата били обезвредени и задържани.

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Николов съобщи, че двама от задържаните са с турски имена и според първоначалната информация вероятно са от турски произход. Третият е с българска лична карта и по думите му е от български произход. Гражданството на тримата не беше уточнено.

При операцията са открити две оръжия. Според разследващите едното е било изхвърлено непосредствено преди спирането на автомобила в опит да бъде укрито. Другото е намерено в чантичка на един от пътуващите в колата. То е пистолет и е законно притежавано, уточни главният секретар.

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Двама от задържаните се занимават със строителен бизнес и изграждат два комплекса в София. По думите на Николов те притежават законно оръжие.

Бинев е с прострелна рана в главата. Разследващите проверяват неуредени финансови отношения като възможен мотив за убийството. Въпреки информацията, че задържаните са посещавали Бинев, конкретните отношения между тях все още се изясняват.

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Главният секретар подчерта, че събраните към момента доказателства не дават основание убийството да бъде определено като поръчково.

Директорът на СДВР гл. комисар Николай Пелтеков заяви, че материалите за прокуратурата най-вероятно ще бъдат докладвани от полицията в утрешния ден, тъй като предстоят голям обем от действия по разследването.

novini.bg

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