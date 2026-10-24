Слави Бинев е убит в София

Президентът на Българската федерация по олимпийско таекуондо Слави Бинев е бил убит в столичния квартал "Павлово". Новината беше потвърдена от МВР за колегите Novini.bg. Стрелбата е последвала след битов спор, а заподозрените за убийството му са задържани. Тримата заподозрени са задържани на АМ "Хемус". Били са с оръжие. На мястото са работили полицейски екипи и криминалисти.

Бинев беше член на съвета на Световната федерация по таекуондо.

Бинев е женен за Мария Бинева и има пет деца. Дъщеря му Елена Бинева е бивша състезателка от националния ансамбъл по художествена гимнастика. Синът му Калоян е таекуондист.

Роден е на 10 декември 1965 г. в София. Преди да навлезе в бизнеса и политиката, се занимава активно с таекуондо. През 1992 г. печели европейска титла в този спорт, а по-късно заема ръководни позиции в спортни организации.



Към последните години е президент на Българската федерация по таекуондо и първи вицепрезидент на Европейския таекуондо съюз.



Политическата му кариера започва с партия „Атака“. През 2007 г. е избран за евродепутат, а същата година се кандидатира за кмет на София. По-късно създава политическото обединение ГОРД, а през 2014 г. влиза в Народното събрание и оглавява парламентарната комисия по култура и медии.

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