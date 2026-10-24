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Убийството на Слави Бинев - по-скоро инцидентно престъпление?

  • 24 окт 2026 | 14:35
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Убийството на Слави Бинев най-вероятно е резултат от скандал между познати или бизнес партньори, който е излязъл извън контрол. Това е оценката на бившия заместник-ректор на Академията на МВР доц. Милен Иванов. Според него огласената от властите информация насочва към инцидентно престъпление, а не към поръчково убийство.

Голямата спортна гордост на Слави Бинев
Голямата спортна гордост на Слави Бинев

„Това, което разказа и.д. главен секретар на МВР Любомир Николов, показва много ясно, че става дума за инцидентно престъпление. Никой не прави поръчкови убийства рано сутринта в събота, отивайки в дома на лицето”, посочи Иванов.

Той даде висока оценка на действията на полицията след убийството на бизнесмена в столичния квартал „Павлово“.

Има основна версия за убийството на Слави Бинев
Има основна версия за убийството на Слави Бинев

„Намесата на полицията е изключително ефективна и навременна. Полицията си е свършила работата в пълен обем”, заяви бившият заместник-ректор на Академията на МВР.

Иванов не споделя тезата, че поредицата от тежки криминални случаи означава повишаване на престъпната активност в страната. По думите му убийството на Бинев не бива да се разглежда като доказателство за подобна тенденция.

Слави Бинев е убит в София
Слави Бинев е убит в София

„Това според мен е прекалено. Трагичният инцидент със Слави Бинев не може да се причисли към поръчковите убийства или към някаква ескалация на криминалната среда в държавата. Просто е съвпадение”, смята той.

novini.bg

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