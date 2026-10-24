Убийството на Слави Бинев - по-скоро инцидентно престъпление?

Убийството на Слави Бинев най-вероятно е резултат от скандал между познати или бизнес партньори, който е излязъл извън контрол. Това е оценката на бившия заместник-ректор на Академията на МВР доц. Милен Иванов. Според него огласената от властите информация насочва към инцидентно престъпление, а не към поръчково убийство.

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„Това, което разказа и.д. главен секретар на МВР Любомир Николов, показва много ясно, че става дума за инцидентно престъпление. Никой не прави поръчкови убийства рано сутринта в събота, отивайки в дома на лицето”, посочи Иванов.

Той даде висока оценка на действията на полицията след убийството на бизнесмена в столичния квартал „Павлово“.

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„Намесата на полицията е изключително ефективна и навременна. Полицията си е свършила работата в пълен обем”, заяви бившият заместник-ректор на Академията на МВР.

Иванов не споделя тезата, че поредицата от тежки криминални случаи означава повишаване на престъпната активност в страната. По думите му убийството на Бинев не бива да се разглежда като доказателство за подобна тенденция.

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„Това според мен е прекалено. Трагичният инцидент със Слави Бинев не може да се причисли към поръчковите убийства или към някаква ескалация на криминалната среда в държавата. Просто е съвпадение”, смята той.

novini.bg

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