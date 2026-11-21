Стърлинг продължи възхода си в UFC с нокаут над Иржи Прохазка

Навахо Стърлинг победи Иржи Прохазка с нокаут във втория рунд в главния двубой на събитието UFC Катар. Успехът бе 12-ти в общо 12 професионални срещи за новозеландеца.

Боецът на "Сити Кикбоксинг" не започна убедително и бе пратен в нокдаун в първия рунд. Въпреки това, той се възстанови и във втората част пласира тежко дясно кроше в брадата на бившия шампион при 93-килограмовите и го прати на земята. Спортистът от Окланд връхлетя Прохазка и му нанесе още няколко удара, но реферът Джон Маккарти се намеси навреме и сложи край на дуела.

Победата бе седма за Стърлинг в UFC. В предишната си изява в октагона той надделя над друг бивш шампион - Ян Блахович.

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