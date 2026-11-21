Кевин Вайехос записа най-престижната си победа в UFC до момента

Кевин Вайехос победи Алджамейн Стърлинг с единодушно съдийско решение в основния подгряващ двубой на събитието UFC Катар. Победата бе общо 19-та в 20 професионални ММА срещи за аржентинеца и най-престижната в кариерата му досега.

24-годишният нокаутьор доминира Алджамейн Стърлинг в стойка, но не успя да го прати на земята или да го нарани сериозно. Вайехос бе по-точен в размените и защити осем от деветте опита на бившия шампион в категория петел за събаряне.

Непосредствено след като бе обявен за победител Вайехос заяви, че иска битка за титлата с шампиона при 66-килограмовите Александър Волкановски.

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