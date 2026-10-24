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БОК изказа съболезнования за кончината на Слави Бинев

  • 24 окт 2026 | 15:44
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Българският олимпийски комитет (БОК) поднесе своите съболезнования на семейството, близките, приятелите и колегите на Слави Бинев.

Слави Бинев е убит в София
Слави Бинев е убит в София

Президентът на Българската федерация по олимпийско таекуондо Слави Бинев бе бил убит днес в столичния квартал "Павлово".

Има основна версия за убийството на Слави Бинев
Има основна версия за убийството на Слави Бинев

“Българският олимпийски комитет поднася своите съболезнования на семейството, близките, приятелите и колегите на Слави Бинев.
Ще го запомним с неговата любов към спорта. Той бе член на Изпълнителното бюро на Българския олимпийски комитет от 2005 г. През 2017 г. бе избран за президент на Българската федерация по таекуондо - пост, който също заемаше до кончината си.
Бинев бе първи вицепрезидент на Европейския таекуондо съюз (ETU), а от 2025 г. - член на Борда на директорите на Световната федерация.
Спортната му кариера е изцяло свързана с таекуондото, където става абсолютен европейски шампион като състезател през 1992 г.
Поклон пред паметта му!”, написа от БОК.

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