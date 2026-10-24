Голямата спортна гордост на Слави Бинев

Голямата спортна гордост на вече покойния председател на Българска федерация по таекуондо Слави Бинев е историческият бронзов медал за страната ни от Олимпийските игри в Париж 2024.

Слави Бинев е убит в София

Той беше спечелен, както е известно, от натурализираната Кимия Ализаде, която получи български паспорт навреме след инициативата именно на Бинев.

Естествено, постиженията на таекуондо в България под ръковдоството на Слави Бинев не се изчерпват с олимпийския медал. Бинев беше вицепрезидент на Европейската федерация и член на Управителния съвет на Световната федерация.

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Той осигури домакинство на България на Световното първенство за младежи до 21 години през 2027-ма в Самоков. На миналогодишното издание на шампионата Станислав Митков спечели сребро, а Християн Георгиев грабна бронз. Заради тях, а и заради петото място на Ерика Карабелева, България завърши на седмо място в общото класиране пред отбори като САЩ, Испания, Мексико и други - все страни с доста сериозни таекуондо традиции.

Тази година в Ташкент на Световното за юноши и девойки бронз спечели Дея Пеева.

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Също през 2026-а Християн Георгиев спечели бронзов медал на Европейското първенство за мъже и жени, а Ерика Карабелева - сребро.

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