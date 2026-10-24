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Голямата спортна гордост на Слави Бинев

  • 24 окт 2026 | 13:11
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Голямата спортна гордост на вече покойния председател на Българска федерация по таекуондо Слави Бинев е историческият бронзов медал за страната ни от Олимпийските игри в Париж 2024.

Слави Бинев е убит в София
Слави Бинев е убит в София

Той беше спечелен, както е известно, от натурализираната Кимия Ализаде, която получи български паспорт навреме след инициативата именно на Бинев.

Естествено, постиженията на таекуондо в България под ръковдоството на Слави Бинев не се изчерпват с олимпийския медал. Бинев беше вицепрезидент на Европейската федерация и член на Управителния съвет на Световната федерация.

Има основна версия за убийството на Слави Бинев
Има основна версия за убийството на Слави Бинев

Той осигури домакинство на България на Световното първенство за младежи до 21 години през 2027-ма в Самоков. На миналогодишното издание на шампионата Станислав Митков спечели сребро, а Християн Георгиев грабна бронз. Заради тях, а и заради петото място на Ерика Карабелева, България завърши на седмо място в общото класиране пред отбори като САЩ, Испания, Мексико и други - все страни с доста сериозни таекуондо традиции.

Тази година в Ташкент на Световното за юноши и девойки бронз спечели Дея Пеева.

С минута мълчание в памет на Бинев започна турнира "Рамус София къп"
С минута мълчание в памет на Бинев започна турнира "Рамус София къп"

Също през 2026-а Християн Георгиев спечели бронзов медал на Европейското първенство за мъже и жени, а Ерика Карабелева - сребро.

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