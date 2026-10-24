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Развитие по случая с убийството на Слави Бинев

  • 24 окт 2026 | 12:06
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Развитие по случая с убийството на Слави Бинев

Бизнесменът и бивш евродепутат Слави Бинев е бил застрелян в столичния квартал „Павлово“ малко преди 10:30 часа на 24 октомври. От МВР потвърдиха за novini.bg за убийство в района, а според наши източници жертвата е Бинев. Стрелбата е последвала след битов спор, а заподозрените за убийството му са задържани. Тримата заподозрени са задържани на АМ "Хемус". Били са с оръжие. На мястото са работили полицейски екипи и криминалисти.

Слави Бинев е убит в София
Слави Бинев е убит в София

Днес Слави Бинев, заедно с вътрешния министър Иван Демерджиев (ПБ), трябваше да открие турнир по таекуондо. Минути след като се разпространи новината за инцидента от МВР отмениха официалната церемония по откриването на турнира „Таекуондо срещу зависимости“.

Припомняме още, че това е второто високопрофилно убийство в България в рамките само на един месец. На 30 септември пред дома си беше застрелян пловдивски бизнесмен и съсобственик на ПИМК и футболния клуб "Ботев" Илиян Филипов.

Бинев е познат с дейността си в спорта, бизнеса и политиката. През годините той е състезател и треньор по таекуондо, предприемач, евродепутат и народен представител.

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