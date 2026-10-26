12 медала за България на турнира по таекуондо „Дракула Оупън“ и минута мълчание в памет на Слави Бинев

Българските състезатели спечелиха 12 медала - 4 златни, 2 сребърни и 6 бронзови, на международния турнир по таекуондо „Дракула Оупън“ в Румъния, който е с ранг G1. Националите се наредиха на пето място в класирането по нации сред представители на 36 държави.

При мъжете в категория 63 килограма участваха Станислав Митков и Любослав Начев от клуб Ахил. Двамата трябваше да се срещнат на полуфиналите, но двубоят не се състоя заради контузия на Начев, който е със счупен пръст. Така Митков продължи към финала, а Начев завърши с бронз.

Преди това Начев записа три успеха - над Георгиос Басарис (Гърция), Аюб Скикер (Белгия) и Фейяз Гюмюш (Германия). По пътя си към финала Станислав Митков също постигна три победи - над Виктар Черняк (Беларус), Патрик Вишински (Хърватия) и Самир Мирзоев (Украйна). В спора за златото световният вицешампион отстъпи пред италианеца Теодоро дел Векио и завърши със сребърно отличие.

В категория 54 килограма Християн Георгиев от клуб Ахил свзе бронз. В полуфиналите той не успя да преодолее испанеца Хайро Агенхо Тригос, след като преди това се наложи над Архип Шулженко (Украйна) и Микита Белавий (Беларус).

На победа от отличията останаха Дея Пеева в категория 46 килограма, Ерика Карабелева при 53-килограмовите и Стефан Стаменов в категория 74 килограма. И тримата достигнаха до четвъртфиналите.

При юношите и девойките България спечели два златни медала. Денислав Добринов триумфира в категория 59 килограма, след като на финала надделя над Тимур Казак (Молдова). Преди това българинът отстрани Олександър Трачук (Украйна), Филип Райхерт (Германия) и Стефан Петку (Румъния).

В същата категория при девойките Михаела Стоянова също се качи на най-високото стъпало на почетната стълбичка. По пътя към титлата тя победи Ребека Луп (Румъния) и Илияна Ципар (Австрия), а на финала се наложи над Арина Жук (Беларус).

Йордан Ангелов спечели сребърен медал в категория 68 килограма. В битката за титлата той отстъпи пред Матвей Ананич (Беларус), след като преди това записа победи над Павел Шикунец (Беларус), Никита Насадчук (Украйна) и Сергей Борович (Молдова).

Мартин Евтимов се класира трети в категория 55 килограма след успехи над Александър Любич (Беларус) и Георгиос Мавридис (Гърция) и загуба от Саид Шаркаое (Йордания).

Платон Лорер спечели бронз в категория 63 килограма. Той се наложи над Давид Миреа (Белгия), Егор Чайкин (Украйна) и Василис Пастелидис (Гърция), преди да отстъпи пред Яхор Шчарбачения (Белгия).

Василена Ангелова завърши трета при 55-килограмовите девойки. Българката постигна победи над Лена Салата (Полша) и Алики Зафирис (Германия), а след това загуби от София Казагранде (Италия).

Във възрастовата група на кадетите България спечели два златни медала и един бронзов. Виктория Кулишева триумфира в категория 51 килограма след четири поредни успеха. Тя се наложи над Ана Гая Руцо (Италия), Петрик Илинка (Румъния) и Манор Арбид (Израел), а на финала надделя над Мария де Кастро Вайесийо (Испания).

Герасим Михайлов спечели титлата в категория 49 килограма след успехи над Карол Себастиан Сердеан (Румъния) и Шон Маккарти (Ирландия).

В категория 53 килограма Владислав Кръстев се поздрави с бронзов медал. Българинът победи Левон Мосоян (Армения) и Лудвиг Брандт (Швеция), след което отстъпи пред Габриел Деренов (Молдова).

В неделя участниците и организаторите почетоха с едноминутно мълчание паметта на президента на Българската федерация по таекуондо Слави Бинев, който беше убит на 24 октомври. В знак на почит организаторите връчиха на българската делегация купа в негова памет.

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