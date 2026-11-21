Шон О'Мали дебютира в свободната борба на събитието RAF 16

Бившият шампион на UFC в категория петел Шон О'Мали ще се пробва на тепиха за свободна борба. От организацията „Real American Freestyle“ обявиха, че звездата ще се изправи срещу Марлон Мораеш на турнира RAF 16, насрочен за 19 декември в зала „Насау Ветъранс Мемориъл Колизеум“ в Юниъндейл, щата Ню Йорк. За О'Мали това ще бъде дебют в организацията.

Американецът с прякор „Шуга“ има за цел да завърши непобеден своята кампания в бойните спортове за 2026 година. До момента той записа победа със съдийско решение срещу Сонг Ядонг на UFC 324 през януари, а през юни нокаутира Айман Захаби на галавечерта на UFC в Белия дом. О'Мали се надява през 2027 година отново да получи възможност да атакува шампионския пояс в реванш срещу Пьотр Ян.

Съперникът му Мораеш се завръща в организацията малко след първото си участие на RAF Абу Даби по-рано този месец, където бе туширан от Мераб Двалишвили. Преди това бразилецът сложи край на серия от седем поредни загуби в смесените бойни изкуства, след като през август надделя със съдийско решение над Максимилиано Перес в турнира LMC 2.

Основният двубой на бойната карта на RAF 16 ще противопостави Хамзат Чимаев и Рашад Евънс в битка за титлата в полутежка категория.

Хамзат Чимаев се изправя срещу бивш шампион на UFC на RAF 16

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