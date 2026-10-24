ММС изрази съболезнования за кончината на Слави Бинев

Министерството на младежта и спорта изрази съболезнования по повод убийството на Слави Бинев - дългогодишен президент на Българска федерация по таекуондо.

Ето какво написаха в социалните мрежи от спортната централа:

"Министерството на младежта и спорта изразява своите искрени съболезнования по повод трагичната кончина на Слави Бинев - президент на Българската федерация по таекуондо.

Слави Бинев оставя значима следа в българския спорт. Като състезател той печели балкански и европейски титли, а впоследствие посвещава усилията си на развитието, утвърждаването и популяризирането на таекуондото в България.

Неговият принос и отдаденост на спорта ще останат част от историята на българското таекуондо. Загубата му е голяма за българската спортна общност.

Министерството на младежта и спорта поднася своите съболезнования на семейството, близките, приятелите и колегите му в този тежък момент.

Поклон пред паметта му!"

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google