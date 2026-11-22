Стърлинг си заслужи бонус от 100 000 долара с нокаута над Прохазка

Раздаването на бонусите от по 100 000 долара след галавечерта на UFC в Катар предизвика смесени реакции сред феновете на бойните спортове в социалните мрежи. От организацията взеха решения, с които спестиха 50 000 долара от наградния фонд, но същевременно възнаградиха боец, чието грубо нарушение му помогна да стигне до победата.

След края на събитието на UFC в Доха четирима състезатели получиха допълнителни чекове от по 100 000 долара за своите индивидуални изяви. Спестяването на средства дойде от отказа на компанията да връчи традиционния бонус за „Мач на вечерта“, въпреки че имаше категоричен претендент за това отличие в заключителния сблъсък от предварителната карта между Сантяго Луна и Александре Топурия.

Първо поражение и за Александре Топурия в UFC

Сериозни полемики предизвика и премията за един от победителите. Амир Албази триумфира в двубоя си, след като извърши едно от най-неспортсменските нарушения за годината, задържайки се за мрежата, заради което му бе отнета точка. Нарушението му попречи на опонента му да запише събаряне от доминираща позиция и промени изцяло динамиката на битката, като в крайна сметка му позволи да стигне до пълен обрат и победа със събмишън.

Навахо Стърлинг (100 000 долара)

Навахо Стърлинг (12-0 в ММА, 7-0 в UFC) записа един от най-впечатляващите нокаути за годината, след като приспа бившия шампион в полутежка категория Иржи Прохазка (32-7-1 в ММА, 6-4 в UFC) само две секунди преди края на втория рунд. В изключително оспорван мач Стърлинг нанесе съкрушително ляво кроше, което реши всичко. Това е четвърти пореден успех за него през 2026 година (всички постигнати с нокаут) и втора поредна победа над бивш шампион.

Амир Албази (100 000 долара)

Амир Албази (18-3 в ММА, 6-2 в UFC) беше напът да стигне до съдийско решение срещу Алесандро Коста (17-6 в ММА, 5-4 в UFC), като ситуацията му се утежняваше от отнетата точка за умишлено хващане за клетката. Тази нерегламентирана намеса спаси Албази в критичен момент. Впоследствие Албази се възползва от умората и физическото състояние на своя съперник, за да приложи задушаваща техника само 26 секунди преди края на мача.

Дияр Нургожай (100 000 долара)

Дияр Нургожай (13-2 в ММА, 3-2 в UFC) бе близо до приключване на двубоя си срещу Алик Лоренц (8-3 в ММА, 0-1 в UFC) още в откриващия рунд, но си свърши работата веднага след подновяването на играта. Нургожай пласира прецизен ритник в главата, който свали Лоренц на земята, и след бърза серия от удари реферът спря срещата само 24 секунди след началото на втория рунд. Това е трета поредна победа за него в организацията.

Джон Мичъл (100 000 долара)

Джон Мичъл (12-3 в ММА, 1-0 в UFC) направи отличен дебют в UFC, като нокаутира Шоайб Юсаф (14-4 в ММА, 0-1 в UFC) още в първия рунд. Въпреки че Юсаф започна по-активно, Мичъл намери правилния момент и нанесе тежък удар с коляно малко преди края на четвъртата минута, след което моментално довърши съперника си.

Единствено Навахо Стърлинг постигна нокаут в основната карта на UFC Катар

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