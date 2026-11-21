Дан Хукър и Брайън Ортега си спретнаха здрав бой в Доха

Дан Хукър се върна към победите след здрав бой с Брайън Ортега. Новозеландецът победи с единодушно съдийско решение след 15 минути здрава битка в октагона в Доха. Срещата бе част от основната бойна карта на събитието UFC Доха.

С този успех Хукър "изплува" от серия от три поредни поражения. Битката бе общо 40-ти професионален ММА двубой за боеца на "Сити Кикбоксинг". Бившият претендент за временна титла в лека категория е спечелил 25 от тези срещи.

След края на срещата Брайън Ортега обяви, че се оттегля от смесените бойни изкуства. Калифорниецът завършва кариерата си с 16 победи и 6 поражения.

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