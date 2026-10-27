Защо от Макларън наредиха на Пиастри да пропусне Норис в Гран При на САЩ?

Ръководителят на тима на Макларън Андреа Стела разясни причините, поради които отборът нареди на Оскар Пиастри да пропусне съотборника си Ландо Норис по време на състезанието от Формула 1 за Гран При на САЩ.

Пиастри и Норис стартираха от четвъртата редица на стартовата решетка на „Пистата на Америките“, след като в решителната фаза на квалификацията не успяха да се противопоставят на пилотите на Мерцедес, Ред Бул и Ферари.

Easy does it 🫨 There were several instances of contact up and down the field on the first lap in Austin ‼️ #F1 #USGP https://t.co/CKd6AG5X2c — Formula 1 (@F1) October 26, 2026

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В първите седем обиколки на надпреварата обаче австралиецът изоставаше сериозно – той губеше средно по близо секунда на обиколка (точно 0,997 сек, без да се брои първият тур) от водача Андреа Кими Антонели. Пиастри нямаше темпо дори да следва изпитващия затруднения Джордж Ръсел, който се откъсваше с по две десети на обиколка.

Норис сигнализира по радиото, че съотборникът му го бави, след което от бокса на Макларън инструктираха австралиеца да отстъпи позицията си. Пиастри изпълни нареждането в първия завой на осмата обиколка, а само за следващите седем тура Норис натрупа преднина от четири секунди пред него.

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„Още през целия уикенд виждахме, че Ландо е малко по-бърз от Оскар - обясни Стела. - Това е писта, на която Ландо се представя великолепно, докато за Оскар трасето е едно от по-трудните.“

„През тази година за Оскар е особено специфично, тъй като неговата голяма сила е постепенното надграждане – щом намери своите ориентири, той подобрява темпото си обиколка след обиколка. Тук обаче условията бяха различни във всеки тур, а това затруднява Оскар и същевременно позволява на Ландо да покаже своята суперсила – изключителната адаптивност, особено когато болидът започне да се пързаля.“

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„Имайки предвид това, преди състезанието се разбрахме, че ако Ландо се окаже зад Оскар и Оскар не може да следва колите отпред, ще дадем шанс на Ландо да опита атака. Точно това и направихме“, допълни италианецът.

Дисциплината бе от голямо значение за тима след сблъсъка между двамата пилоти в спринта в Сингапур.

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„По този начин показваме, че заедно с пилотите поставяме интересите на отбора на първо място – тема, която винаги сме обсъждали - подчерта Стела. - Особено след случилото се в Сингапур си напомнихме колко е важно обединени да върнем Макларън там, където искаме да бъде: Оскар и Ландо на първа редица в квалификациите, борещи се за победата. Едва тогава ще управляваме съперничеството помежду им. Дотогава трябва да работим заедно, за да поддържаме възходящата траектория на отбора.“

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Макларън заложи на алтернативна стратегия с едно спиране в бокса, за да се противопостави на преките си съперници. За разлика от тях, пилотите на Ферари Люис Хамилтън и Шарл Леклер, както и Макс Верстапен, избраха схема с две спирания. Норис удържа второто място до 46-ата обиколка, преди да отстъпи пред триото, но въпреки това успя да спечели позиции спрямо Исак Хаджар и Ръсел и завърши пети. Пиастри също надделя над болида на Мерцедес, финиширайки на седма позиция.

„Опитахме да използваме твърдите гуми, които изглеждаха конкурентни в тренировките, знаейки, че съперниците залагат на по-меките смеси - заяви Стела. - След първия стинт, когато видяхме, че те изпитват известни трудности, се обнадеждихме, че твърдите гуми са правилен ход, за да ги настигнем.“

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„Във втората част на състезанието действително топяхме изоставането си от двете Ферарита и Верстапен. В даден момент решихме да останем с едно спиране, защото при две със сигурност щяхме да завършим зад тях. Тази стратегия даваше възможност и да се възползваме от евентуална кола за сигурност, каквато обаче не се появи. Все още чакаме реванш от съдбата за случилото се в Мадрид“, каза още Стела, визирайки пропуснатата от Норис победа заради виртуален автомобил за сигурност в испанската столица.

„Опитахме се да извлечем максимума от твърдите гуми, но бяхме наясно, че е крайно малко вероятно да задържим Верстапен и особено Леклер зад нас. При Хамилтън всичко зависеше от ресурса на гумите в самия край. Нямаше как да знаем предварително, но си струваше да опитаме.

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„Доволни сме от изпълнението на тактиката и от факта, че разчетохме правилно работата на гумите за деня. Болидът определено се подобрява с новите компоненти. Въпреки това трябва да повишим представянето си в квалификациите и да продължим развитието на автомобила, ако искаме постоянно да спорим за подиуми и най-вече за победи.“

За тима на Макларън това бе четвърти пореден старт без класиране на почетната стълбичка – най-дългата им серия без подиум от края на сезон 2023 и първите два кръга на шампионската им кампания през 2024 година.

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Снимки: Gettyimages