Ред Бул няма да спасява Астън Мартин от кошмара с Хонда

Астън Мартин най-вероятно няма да получава задвижващи системи от Ред Бул, ако Хонда реши да напусне в близко бъдеще Формула 1. Това стана ясно от изказването на шефа на Ред Бул Лоран Мекис, който обясни, че Ред Бул Пауъртрейнс няма планове да работи с друг тим.

Компанията на Ред Бул за задвижващи системи доставя мотори на двата тима на гиганта за енергийни напитки, а работата с трети външен отбор ще изисква повече хора и ресурси, които в момента не са планирани.

Colapinto clocks the top speed at COTA 🔥 Franco is this week's @aramco Speed Master ⚡️ #F1 #USGP https://t.co/FQzQjl5lPO — Formula 1 (@F1) October 26, 2026

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Спекулации за възможен преход на Астън Мартин от Хонда към Ред Бул се появиха в британската преса през уикенда, след като стана ясно, че собственикът на тима Лорънс Строл търси алтернатива на проблематичните японски мотори.

Мекис потвърди в Остин, че има интерес от други отбори към задвижващите системи на Ред Бул, но без да споменава по име Астън Мартин.

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„Получихме сериозна, но нетърсена популярност относно представянето на нашия двигател - заяви Мекис. - С това дойде и интересът на много отбори. Дали водим сериозни преговори с някой, за да доставяме мотори на друг тим? Не. Не смятаме, че сме готови за това.

„Дали това положение ще остане така през следващите 5 години? Не, най-малкото не знам какво ще се случи в този период.“

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Според Мекис, най-важната задача пред Ред Бул сега е да подобри задвижващата си система и той не очаква в следващата една година или малко повече компанията да има възможност да работи с други отбори.

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Снимки: Gettyimages