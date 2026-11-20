Дъждът сериозно ограничи пилотите в Лас Вегас

Силният и постоянен дъжд в Лас Вегас ограничи сериозно присъствието на пилотите и отборите в първата свободна тренировка за 21-я кръг от сезона във Формула 1.

Търпеливите и мокри фенове по трибуните изгледаха малко на брой обиколки, като в класирането първото място зае Серхио Перес с Кадилак, а топ 3 допълниха Рио Хиракава с Хаас и Рафаел Камара с другата кола на американския тим. Мексиканецът не записа време, както и всички други пилоти, но беше първият, който излезе на пистата.

We've only seen a few drivers on track so far... And here's why 😮 #F1 #LasVegasGP https://t.co/TI0PqzLqlH — Formula 1 (@F1) November 20, 2026

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В последните 10 минути на пистата излязоха повече пилоти, но изцяло мокрото трасе не позволи бързи обиколки, но пък създаде много възможности за инциденти, като Франко Колапинто демонстрира как може да хване колата на правата, когато тя се подхлъзне на пълна газ на пета скорост. Преди това Алекс Албон съобщи на бокса на Уилямс, не „навсякъде има аквапланинг“ и бързо беше прибран в пита. Макс Верстапен пък обясни, че се чувства като на ледена пързалка на мокрия асфалт.

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Рафаел Камара, който отново и титуляр за Хаас пък съобщи в последните минути докато беше на пистата, че дъждът се засилва.

Втората свободна тренировка започва в 6:00 часа българско време, като и за нея шансовете да вали са 65 процента.

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Снимки: Gettyimages