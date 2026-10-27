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Джордж Ръсел не е особено мотивиран от второто място в класирането

  • 27 окт 2026 | 09:59
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Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел изрази пълно безразличие към битката за сребърната позиция в генералното класиране на Формула 1. Британецът, който преди началото на сезона бе сред основните претенденти за титлата, е изправен пред реален риск да се свлече чак до петото място още този уикенд по време на надпреварата в Мексико.

Трудният сезон за британеца се задълбочи след разочароващото осмо място в Гран При на САЩ. Представянето му в Остин бе утежнено и от 5-секундно наказание, докато съотборникът му Андреа Кими Антонели спечели победата и се доближи само на две точки от предсрочно спечелване на световната титла.

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В момента Ръсел заема втора позиция с актив от 242 точки, но изостава на 123 пункта от Антонели при оставащи едва пет състезания до края на кампанията. Същевременно разликите зад него са минимални – само девет точки делят Ръсел, Люис Хамилтън, Макс Верстапен и Шарл Леклер.

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В разговор с медиите в Остин, Ръсел беше пределно ясен, че единственият му фокус е насочен към отборната надпревара: „За мен основната цел е да спечелим титлата при конструкторите. За тима, разбира се, би било отлично да завърша като най-добрия сред останалите, но дали си втори, трети или пети няма никакво значение, защото не си шампион.“

За да загуби Джордж три позиции в Мексико, Хамилтън трябва да спечели с две точки повече от Ръсел, Верстапен – със седем, а Льоклер – с десет. Ландо Норис също запазва шансове да се намеси в спора, въпреки, че е на 31 точки от Ръсел.

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Снимки: Gettyimages

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