Байерн подновява битките в Бундеслигата с домакинство на Кьолн

Байерн (Мюнхен) се изправя срещу Кьолн на "Алианц Арена" в първия мач от 10-ия кръг на германската Бундеслига. Срещата е насрочена за 20 ноември от 21:30 часа, а главен съдия на сблъсъка ще бъде Робин Браун.

Домакините от Мюнхен заемат първото място във временното класиране с актив от 21 точки след 9 изиграни мача (6 победи, 3 равенства и 0 загуби) и голова разлика 29:9. В последния си шампионатен двубой тимът, воден от Венсан Компани, постигна победа с 2:1 при гостуването си на Майнц 05, а преди това надделя с 2:0 срещу Атлетико Мадрид в Шампионската лига.

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Гостите от Кьолн заемат 15-о място в подреждането с 9 точки (2 победи, 3 равенства и 4 поражения) при голова разлика 10:14. В миналия кръг отборът отстъпи у дома пред Байер (Леверкузен) с 1:2, а преди това завърши наравно 1:1 срещу Унион (Берлин).

В последните 5 директни срещи между двата тима Байерн (Мюнхен) има пълен превес с 5 победи и 0 за Кьолн. Предишният мач между тях на "Алианц Арена" в Бундеслигата завърши с убедителен успех за баварците с 5:1, а по-рано през същия сезон Байерн спечели и гостуването си с 3:1.

В състава на Байерн (Мюнхен) с контузии са вратарят Мануел Нойер, Серж Гнабри, Алфонсо Дейвис, Исмаел Сайбари и Бара Ндиайе. В неофициалните състави на домакините се очаква на вратата да започне Йонас Урбиг, а в предни позиции да стартират Хари Кейн и Майкъл Олисе.

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За Кьолн двубоя поради извънсметки пропускат контузените Тимо Хюберс, Елис Скири и Тайс Далинга. Старши треньорът Рене Вагнер се очаква да заложи на формация 3-5-2 с Марвин Швебе под рамката на вратата и Мариус Бюлтер и Саид Ел Мала в атака.

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