Ръсел пред Гасли и Леклер във втората тренировка в Лас Вегас

Джордж Ръсел с Мерцедес беше най-бърз във втората свободна тренировка за Гран При на Лас Вегас, като британецът записа най-добрата си обиколка за 1.47,272 минути в самия край на сесията. Веднага след него Пиер Гасли с Алпин излезе втори, само на 0,071 секунди.

Трети завърши Шарл Леклер с Ферари, който остана на 0,333 секунди и стана последният, който слезе на по-малко от 1 секунда зад Ръсел.

FP2 CLASSIFICATION Russell on top 💪 Both Alpines in the top 10 👏 #F1 #LasVegasGP https://t.co/lE2haflmCn — Formula 1 (@F1) November 20, 2026

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Топ 6 допълниха Исак Хаджар с Ред Бул, Оскар Пиастри с Макларън и Люис Хамилтън с другата кола на Ферари, които се събраха в разликата между 1,1 и малко над 1,2 секунди зад Ръсел.

Пилотите използваха само гумите интермедия на мокрото, но изсъхващо трасе в Лас Вегас, като в нито един момент условията не бяха подходящи за сухите гуми.

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Макс Верстапен с Ред Бул изостана драстично, на над 2,8 секунди от Ръсел, като 4-кратният световен шампион имаше сериозни оплаквания по радиото от липсата на мощност и не прие обясненията на инженера си, че двигателят му трябва да загрее както трябва, за да работи пълноценно.

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Снимки: Gettyimages