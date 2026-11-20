Джордж Ръсел с Мерцедес беше най-бърз във втората свободна тренировка за Гран При на Лас Вегас, като британецът записа най-добрата си обиколка за 1.47,272 минути в самия край на сесията. Веднага след него Пиер Гасли с Алпин излезе втори, само на 0,071 секунди.
Трети завърши Шарл Леклер с Ферари, който остана на 0,333 секунди и стана последният, който слезе на по-малко от 1 секунда зад Ръсел.
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Топ 6 допълниха Исак Хаджар с Ред Бул, Оскар Пиастри с Макларън и Люис Хамилтън с другата кола на Ферари, които се събраха в разликата между 1,1 и малко над 1,2 секунди зад Ръсел.
Пилотите използваха само гумите интермедия на мокрото, но изсъхващо трасе в Лас Вегас, като в нито един момент условията не бяха подходящи за сухите гуми.
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Макс Верстапен с Ред Бул изостана драстично, на над 2,8 секунди от Ръсел, като 4-кратният световен шампион имаше сериозни оплаквания по радиото от липсата на мощност и не прие обясненията на инженера си, че двигателят му трябва да загрее както трябва, за да работи пълноценно.
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Снимки: Gettyimages